Philips uvedl dva pracovní monitory se zakřivením 1500R a 120Hz frekvencí

V nabídce monitorů společnosti Philips se objevily dvě novinky, které sice patří mezi pracovně zaměřené modely, mají ale několik vlastností, kterými nepohrdnou ani hráči. Jako první tu máme model 34B2U5600C, který má 34" panel typu VA s rozlišením 3440×1440 pixelů. Jde tedy o poměr stran 21:9 a zajímavé je to, že obrazovka má zakřivení 1500R, což je něco, co vídáme spíše u herních obrazovek. Také se můžeme těšit na vyšší obnovovací frekvenci. Přes HDMI zvládá 100 Hz, přes USB-C a DP dokonce 120 Hz, přičemž nechybí ani Adaptive Sync. Jas dosahuje hodnoty 300 nitů, pokrývá 104 % prostoru NTSC a 120 % sRGB, odezva je ale s hodnotou 4 ms GTG pomalejší a monitor je jen 8bitový (16,7 mil. barev). Poněvadž jde o panel VA, nabídne nadprůměrně vysoký kontrast 4000:1. Barevná přesnost by měla být vysoká (Delta E<2).



Monitor má dva 5W reproduktory. Podporuje funkci Smart KVM Switch (přes dva porty USB-C), PiP i PbP. Polohovat se dá výškově ve 180mm rozsahu, do stran o +/-180°, náklon je možný od -5° do +30°, nechybí ani možnost montáže na zeď (VESA 100×100mm). Máme tu dva porty HDMI 2.0, jeden DisplayPort 1.4. Dále je tu ještě USB hub s dalším USB-C 3.2 Gen2 (10Gbps, DP-Alt, 96W PD), USB-C pro data, USB-C s 15W PD a daty, dále 4 porty USB-A. Spotřeba novinky činí 28,3 W, v ECO režimu 20,5 W. Najdeme zde háček pro sluchátka, PowerSensor, který detekuje přítomnost uživatele, a podporováno je i síťové připojení přes USB-C (RJ-45/USB-C, max. 1 Gbps).

Varianta 34B2U6603CH je podobná, ale je zde přece jen několik rozdílů. Panel má vyšší jas 450 nitů v SDR a 550 nitů v HDR (podporuje VESA DisplayHDR 400), pokrývá pak 101 % prostoru NTSC. Pokud jde o porty, místo jednoho klasického USB-C tu najdeme Thunderbolt 4 (PD až 100 W), přes USB-C je pak podporován až 2,5Gbps Ethernet a místo druhého USB-C s 15W PD je tu výkonnější se 45W PD. Další změnou je také vyskakovací 5,0MPx webkamera s podporou Windows Hello, je nastavitelná v +/-30° úhlu, podporuje i potlačení šumu. Spotřeba je s 31,6 W o něco vyšší (v ECO módu 26,6 W).