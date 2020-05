Phison otevírá cestu na trh SSD s činskými NAND Flash

Lze si představit, že SSD vyzbrojená čínskými paměťmi NAND Flash asi nebudou zvláště na západních trzích moc vyhledávaná, a to ani ne tak kvůli možné averzi, jako možná spíše kvůli nedůvěře zákazníků ke kvalitě daných pamětí. Na druhou stranu, v případě SSD od menších výrobců se běžný zákazník ani nedozví, jaké paměti si v něm kupuje, neboť tato informace často nebývá obsažena ani v podrobných specifikacích či ve whitelistu. Pak zbývá zkusit diagnostiku nebo se do SSD rovnou podívat.

Hlavní zpráva je ta, že Phison začal v rámci svých SSD podporovat 3D NAND Flash od Yangtze Memory Technologies Co., Ltd (YMTC), což samozřejmě automaticky neznamená to, že se na našem trhu vzápětí objeví SSD s těmito paměťmi. Phison ale tomu otevírá cestu, neboť jeho kontrolery najdeme v mnoha SSD právě i na našem trhu.

A pokud se SSD s čínskými paměťmi ukáží, pravděpodobně ponesou značku ADATA nebo Silicon Motion, neboť právě s těmito firmami už společnost YMTC navázala spolupráci. Mohlo by jít právě o zbrusu nové 128 vrstvé paměti, s nimiž YMTC dohnala konkurenci, když po vytvoření 64vrstvých pamětí přeskočila 96vrstvé. Ovšem s kontrolery Phison mohou vedle 128vrstvých pamětí YMTC nyní pracovat právě i starší 64vrstvé.

Tradiční výrobci NAND Flash jako Samsung, Micron, Toshiba/WD a jiní se zatím nemusí o své podíly na trhu obávat, ale je zřejmé, že konkurence v pevninské Číně jim v poslední době prudce roste. Dala by se tak snad i očekávat nová cenová válka, z níž by mohli mít radost především zákazníci, ale to bychom ještě předbíhali. Nejdříve se musí čínské paměti osvědčit a pak jde i o výrobní kapacitu a celkovou schopnost konkurovat, do níž ale může zasáhnout i čínská vláda svými pobídkami pro domácí firmy.

