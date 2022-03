Pioneer udržuje Blu-ray nad vodou, uvádí mechaniku s rychlým zápisem

Optická média byla na vrcholu na přelomu tisíciletí, kdy šlo o nezbytnou výbavu každého, kdo potřeboval archivovat svá data. Terabajtové disky byly hudbou budoucnosti stejně jako rychlý Internet s cloudovými službami, a tak jsme prahli po své vlastní vypalovačce CD a později DVD, ovšem v době nástupu a rozšiřování Blu-ray už zlatá éra optických nosičů pomalu končila. Dá se tak říci, že výhra Blu-ray nad HD DVD byla labutí písní těchto médií, která však jsou doposud stále využívána.

Dokazuje to nyní i společnost Pioneer, která na trh vypouští model BDR-213JBK , jenž nabídne dvojnásobnou rychlost zápisu než dosavadní nejlepší mechaniky a samozřejmě také podporuje všemožné formáty. Pioneer také cítí, že nám už asi musí poskytnout i pár tipů, k čemu bychom vůbec mohli v roce 2022 takové zařízení využít, neboť mnoho lidí už v tom může tápat.

Mechaniky jako Pioneer BDR-213JBK nám prý v době telekonferencí a práce z domova dávají možnost si ukládat příslušné audio/video záznamy právě na Blu-ray disky. Pioneer to přitom říká s dovětkem, že poptávka po optických mechanikách i médiích díky tomu poroste. K tomu ale lze říci, že jde spíše o přání, které je otcem myšlenky, ostatně pandemie už snad končí, nebo se to alespoň předpokládá a zatím jsme se nedozvěděli, že by lidé pracující z domovů měli zájem ukládat si konferenční či prostě pracovní hovory.

Ale podívejme se na to, co nám nová mechanika nabízí. BDR-213JBK umí vypalovat BD-R (2 vrstvy, 50 GB) při 14x rychlosti, BD-R XL (3 vrstvy, 100 GB) při 8x rychlosti a pak zvládne také BD-R XL (4 vrstvy, 128GB) či 4K Ultra HD Blu-ray média při 6x rychlosti. A pak tu jsou samozřejmě i DVD (16x) a CD (48x).

Pro záznam audia pak nabízí funkci Pure Read 3, která se má být schopna přizpůsobit tomu, když mechanika dospěje k třeba poškrábanému a obecně nečitelnému místu, čemuž se má jistým způsobem přizpůsobit. Krom toho zvládne i záznam na média DVD M-Disc (6x), která se chlubí svou údajně velice dlouhou výdrží, čili jsou vhodná pro dlouhodobou archivaci dat.

Dokud je tedy budeme mít na čem přečíst, což představuje v tomto případě nejen nutnost mít funkční mechaniku, ale také systém s rozhraním SATA 6 Gb/s.

Pioneer BDR-213JBK už je v prodeji v Japonsku, a to v přepočtu za 3500 Kč.



