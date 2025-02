Planck uvedl SSD nejen pro iPhone. Má malé rozměry a rychlost 1050 MB/s

Máte-li moderní smartphone jako např. Apple iPhone 16 Pro , tak je možné, že umí nahrávat video přes port USB-C na externí úložné zařízení. Tahat ale klasické externí SSD je nepraktické, přestože neváží moc. O něco schůdnější mohou být USB-C klíčenky, nicméně na Kickstarteru se objevila ještě zajímavější "klíčenka", resp. externí SSD. Jmenuje se Planck a má podlouhlý tvar, aby SSD příliš nevyčuhovalo z klasického tvaru telefonu, ten se tak o něco prodlouží. Jeho rozměry jsou 50×17×7,8 mm a váží 10 gramů.

Využívá rozhraní USB-C 3.2 Gen 2 a poskytuje max. přenosovou rychlost čtení i zápisu 1050 MB/s, což s přehledem stačí i na ProRes video a záznamy jako 4K při 120p. Vyrábět by se mělo v kapacitách 1 TB a 2 TB, což má stačit na záznam 70-75 minu 4K60p videa, resp. 140-150 minut u větší varianty (to by mělo stačit i na 27,5 tisíce 48MPx ProRaw Max snímků).

SSD by mělo být ale kompatibilní i s telefony na Androidu (např. Samsung, Google Pixel), tablety (iPadOS i Android), notebooky (macOS, Windows, Linux) nebo herními konzolemi. U notebooků musíte počítat s tím, že kvůli velké šířce zablokuje spoustu okolních portů (vzhledem k tomu, že vedle bude pravděpodobně další USB-C, pravděpodobně znemožní napájení notebooků). Chlazení je zajištěno interním chladičem. SSD je také vysoce odolné vůči vodě, prachu a zvládne i pád ze 3metrové výšky. K dispozici bude i PlanckBank, který dovoluje připojení více SSD do hubu a ten je pak možné připojit do notebooku klasickým tenkým kabelem s USB-C (takže pak už bude umožněno ono napájení, a to dokonce i přes samotný hub se 140 W).

Projekt už dávno překonal svůj cíl (ten byl 9000 USD, nyní je na 317 tisících). 1TB verze vyjde na cca 978 HKD (cca 3000 Kč), 2TB verze je za 1548 HKD (4700 Kč), přičemž větší verze s PlanckBank stojí 1858 HKD (5700 Kč), ten se dá sehnat i k menší verzi.