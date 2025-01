Platforma Pump.fun pro gamifikovaný pump-and-dump memecoinů zažalována

Pump-and-dump schéma je známý typ podvodu, kdy skupina lidí uměle zvyšují cenu aktiva šířením nejrůznějších podporujících [a často tedy i klamavých] informací. Když cena vzroste a naláká další investory s vidinou rychlého zbohatnutí, organizátoři schématu rychle prodají své podíly, které mezitím díky vysokému zájmu výrazně nabyly na hodnotě, se ziskem. Cena pak pochopitelně rychle klesne a ti, kteří dostatečně brzo nevyskočí a prodají delší dobu po splasknutí bubliny, prodělají. Některé projekty se ale tuto skutečnost ani nesnaží skrývat. Platforma Pump.fun už to má v názvu, má jít o zábavu při investicích (resp. spekulacích) do různých "pump"schémat (což obvykle zahrnuje nejen "pump", tedy podporu, ale i ono "dump", tedy shrábnutí zisku a nechání aktiva umírat.

Platforma nabízí velmi jednoduché rozhraní pro vytvoření vlastního memecoinu, díky čemuž mohou různí influenceři bez větších znalostí IT vytvořit vlastní memecoin na bázi ekosystému kryptoměny Solana. Díky svému dosahu pak mohou hnát jeho cenu nahoru a zvyšovat zájem u svých fanoušků. Kdo se připojí brzy, může na tom vydělat, pokud ve vhodnou dobu prodá, a naopak. Pump.fun pak vydělává na tom, že z prodejů si bere provize. A poněvadž těch se děje hodně a jsou časté, měla si takto přijít na 500 mil. USD. Gamifikované spekulace jsou ale trnem v oku mnoha lidí a organizací.

Jednu žalobu tak podal Diego Aguilar u Federálního soudu v New Yorku. Podle něj platforma nabízí neregistrované cenné papíry, jimiž mají být nabízené memecoiny. On sám však nějaké ty tokeny na platformě nakoupil. Není to ale první žaloba. V polovině ledna podala jinou žalobu právnická firma Burwick Law, která tvrdí, že platforma vydělala stovky milionů dolarů, přičemž se na ní objevoval obsah spojený s užíváním drog, sebe-ubližováním, násilím, rasismem, antisemitismem, oplzlostmi a dalšími.