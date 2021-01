Po Asusu zvedají ceny karet v USA také EVGA a ZOTAC, až o 23 procent

Nová cla na dovoz hardwaru do USA jsou další ranou pro již tak zkoušené zákazníky, kteří by si tuze rádi pořídili novou herní sestavu. Nejdříve to byl Asus a nyní i EVGA a ZOTAC, přičemž růst cen rozhodně není zanedbatelný. Pro Evropana se snad nic nemění, snad jen to, že už se nebude moci s tichou závistí koukat na americké ceny grafických karet, i když v dnešní době nafouklých cen kvůli nedostupnému zboží je to stejně bezpředmětné.

Americká cla na dovážený hardware od nového roku vzrostla o 25 procent, k tomu se přidává celková nedostupnost daná obecně vysokým zájmem zákazníků a rázem tu máme ceny, které opravdu nelze považovat za příznivé.

V případě společnosti ZOTAC se ceny karet od 13. ledna zvýšily v průměru o 16 %, a to v rozmezí 12 až 23 %. Například model ZOTAC GAMING GeForce RTX 3060 Ti Twin Edge dříve stál 440 USD a nově pak 530 USD a za ZOTAC GAMING GeForce RTX 3090 Trinity už zákazníci nezaplatí 1550 USD, ale 1900 USD.

EVGA také zvyšuje ceny a mluví o několika faktorech, které ji k tomu donutily, ale slíbila, že lidem, kteří se už dříve postavili do virtuální fronty na novou kartu, ceny zvyšovat ještě nebude. EVGA byla přitom také celkově mírnější a ceny jejích karet v průměru vzrostly o 8 % a v případě některých modelů (zpravidla těch nejvýkonnějších) jen o 4 %.

Co se týče cen v našich obchodech, těch se zvýšení cel v USA samozřejmě netýká, ovšem výrobci mluví o více faktorech. Nicméně sledovat ceny nových GeForce a Radeonů je v podstatě nemožné, protože velcí výrobci je neudávají, respektive je zmiňují pouze u karet, které jsou na cestě, nebo se nakrátko dostaly na sklad, odkud ale velice rychle mizí. Nemáme tak žádný přehled o tom, jaký je reálný vývoj cen a už vůbec pak ne o tom, čím jsou případné změny způsobeny. Ostatně pokud si dnes někdo chce novou grafiku pořídit, musí brát to, co se namane a akceptovat cenu, jinak nebude mít nic.

