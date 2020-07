Po řadě let může základní cena AAA počítačových her vzrůst

V roce 2005 se přední herní firmy včetně Microsoftu a Sony rozhodly, že do té doby obvyklá standardní cena 50 dolarů za novou videohru vzroste na dnešních 60 dolarů, což tedy platilo posledních 15 let a když započítáme inflaci cen, nyní už bychom měli platit vysoko přes 70 dolarů, abychom se dostali na hodnotu tehdejších 60 dolarů.

Ovšem je nutno dodat, že herní společnosti si našly i řadu jiných cest, jak si přilepšit. Jde o prodej kosmetických doplňků, nebo rovnou na opačné straně využití lootboxů a tzv. pay to win mechanik, od čehož se ale v poslední době ustupuje. A stále je také využívaný dodatečný obsah, dříve datadisky a dnes prostě DLC. Hráči pak mohou namítnout, že v mnoha případech by daný obsah měl být již součástí základní verze her, které tak v důsledku už dávno nestojí jen 60 dolarů. Nicméně stále platí, že hry obvykle přijdou právě na tuto částku.

Zlomovým titulem by se nyní mohl stát NBA 2K21 jako hra pro příští generaci konzolí, čili PlayStation 5 a Xbox Series X, kterou společnost 2K vypouští na trh za cenu 70 dolarů a pokud si vyžádáme Mamba Edition, čili verze pro obě platformy, zaplatíme rovnou sto dolarů.

Je ale otázka, jestli se toho chytnou i ostatní vývojáři či vydavatelé, kteří si ostatně obecně už dlouho stěžují na to, že vývoj her se stal finančně příliš nákladný a to s sebou nese i velká rizika v případě, že se daná hra nebude prodávat dle jejich představ. Můžeme ale očekávat, že z pohledu zákazníka se i po navýšení běžné ceny na 70 dolarů či eur asi nic nezmění, ostatně i NBA 2K21 bude zahrnovat mikrotransakce, které se staly už běžnou součástí her, a to zvláště těch sportovních, kde jde o zlatý důl.

Na druhou stranu, hráč, který nemusí mít ihned to nejnovější, co se objevilo na trhu, má dnes mnohem více příležitostí, jak nakoupit levně, anebo si i zahrát zdarma, a přitom ne po pirátsku. Stačí sledovat akce soupeřících herních platforem, které hry zdarma už nezřídka nabízí a když už ne rovnou to, pak tu je do roka několik slevových akcí.

