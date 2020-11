Počet hráčů na Steamu s gamepady se během dvou let zdvojnásobil

Gamepad může být pro hráče zvyklého na klávesnici a myš zvláště v případě 3D akčních her něco zcela nepochopitelného, a to zhruba na úrovni metrického systému v očích hrdého Američana. Vše je ale o zvyku a jiní zase nemusí chápat to, jak se uživatelé klávesnice a myši nechají těmito periferiemi omezovat v pohybu a pohodlí.

Valve na svém blogu píše , že počet uživatelů hrajících s gamepadem se na Steamu během dvou let více než zdvojnásobil, přičemž přesná čísla uvedena nebyla. Později se však mluví o milionech lidí, které si takto užívají hry nabízející právě podporu gamepadů. A právě mezi hráči takto vybavených her může podíl využívajících gamepad dosahovat 60 i více procent. V případě sportovních titulů pak bývá i vyšší, a to i více než 90procentní. A zvláště pak roste počet lidí, kteří využívají gamepady původně určené pro PlayStation.

K tomu se rovněž dozvíme, že právě PlayStation 5 DualSense Controller je nově plně podporován hrami, které využívají API Steam Input. To se přitom netýká jen základních ovládacích prvků tohoto gamepadu, ale také jeho LED, trackpadu či funkcí rumble a gyro. Čili ještě aby počet hráčů s gamepady nestoupal, když se o to sama společnost Valve snaží, a to i s využitím vlastního Steam Controlleru, což je už jediný kus hardwaru z iniciativy Steam Machines, který zůstal v její nabídce, kde je jinak ještě VR headset Index.

Steam API tak aktuálně podporuje více než 200 vstupních zařízení, mezi něž patří všemožné gamepady, joysticky, volanty nebo i specializované ovladače jako podložky pro taneční hry.



Ceny souvisejících / podobných produktů: