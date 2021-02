Počet investorů do kryptoměn na Robinhoodu vzrostl více než 10krát

Kryptoměny jsou díky své výrazně rostoucí ceně poslední dobou velkým tématem. To jde vidět na nedostupnosti grafických karet i na významně rostoucích uživatelských základnách kryptoměnových burz a jiných systémů, které dovolují obchodování s kryptoměnami. Jednou z nich je i aplikace Robinhood, která vydala zprávu o počtu nových uživatelů obchodujících s nimi.



Za rok 2020 přibylo na platformě každý měsíc v průměru asi 200 tisíc nových uživatelů s nejvyšší špičkou 401 tisíc nových lidí za měsíc. I to je ale jen zlomek toho, co se začalo dít na začátku letošního roku. Jen za leden začalo platformu nově využívat k obchodování s kryptoměnami okolo 3,2 milionu lidí a za necelý únor to byly další 3 miliony. Tedy během těchto dvou měsíců šlo o 6 milionů nově obchodujících lidí s kryptoměnami, zatímco loni to bylo okolo 2,5 milionu za celý rok.

Zvýšila se také průměrná výše transakce, která byla po většinu minulého roku někde mezi 200 až 250 USD. V listopadu a prosinci vzrostla přes 300 USD a v lednu 2021 překonala dokonce hranici 500 USD. Robinhood nabízí obchodování s kryptoměnami Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin SV, Dogecoin, Ethereum, Ethereum Classic a Litecoin.



