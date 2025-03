Počet záhadně zemřelých Ryzenů 9800X3D překonal 100 případů, jde ale o problém?

Není neobvyklé, že občas se najdou vadné produkty, které je třeba reklamovat. Občas to není problém jen vadných kusů jako takových, ale ne zrovna ideálního návrhu, který je více náchylný k chybám (sem bychom asi mohli zařadit konektory 12VHPWR na kartách Nvidia). V poslední době se ale objevilo několik případů záhadně spálených Ryzenů 7 9800X3D, kde vůbec není jasné, co se to vlastně děje. Má AMD problém s novými Ryzeny nebo jde jen o běžně vadné kusy?



První případy ukázaly špatnou instalaci a z ní pak pramenící poškození. Později se ale objevily i případy, kdy k ničemu takovému nedošlo, procesor byl usazen správně a nebyl ani přetaktován. Jenže pak se ukázalo i to, že většina případů se stávala na základních deskách společnosti ASRock, což napovídalo, že chyba je na straně ASRocku a ne AMD. Společnost vydala nové firmwary, které měly problém řešit, nicméně stále se nachází noví uživatelé, kteří mají mrtvé Ryzeny i s novým BIOSem. Aby toho nebylo málo, problémy se ale objevily i na základních deskách jiných výrobců. Potíže se ale objevily už i s Ryzeny 9 9950X3D a máme tu i záhadně zemřelé Ryzeny bez 3D V-Cache. Jenže jde o podobné nebo vůbec nesouvisející případy?

Tady se to právě hodně zamotává. Na Redditu už bylo napočítáno 107 případů nefungujících Ryzenů. Jenže zde se zdá, že se začíná jakýkoli nefungující Ryzen 9000 házet do jednoho pytle s ostatními. Máme tu tak různé desky (někdy nefungující s jedním procesorem, ale fungující s jiným), různé chipsety, různé Ryzeny, různé projevy (některé viditelně spálené, některé prostě jen najednou nefungující bez viditelného fyzického poškození), některá CPU přetaktovaná, některá nikoli. Rozhodně se tak nedá s jistotou tvrdit, že AMD má 107 případů jedné závady se stejným zdrojem problému.

Je však možné, že AMD má s Ryzeny 9000X3D nějaký konstrukční problém způsobující fyzické poškození (spálení) procesoru? Toto bohužel stále nelze vyloučit. I když je docela jasné, že většinu případů z těchto 107 můžeme asi odfiltrovat, poněvadž se hází do jednoho pytle, přestože jde podle všeho mnohdy o chyby s jinou příčinou, stále je tu skupina docela podobně projevujících se poškození Ryzenů s 3D V-Cache spálením v podobných místech. Zde se nabízí, že jde chybu u ASRocku a chybně řízeného napájení.

Pokud se totiž podíváme na reklamovanost Ryzenů 7 9800X3D, ani dnes se zatím nezdá, že by tu byl nějaký rozsáhlejší problém ze strany AMD. Naopak, v rámci Ryzenů 9000 jde obvykle o procesory, které se reklamují nejméně.