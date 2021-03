Počítá AMD Van Gogh s podporou 256bitového přístupu k DDR5?

Na následující už dobře známé roadmap se objevuje Van Gogh po boku čipů Cezanne a stejně jako v jejich případě jde o APU, ale výrazně odlišná. Cezanne, čili moderní APU pro PC, jdou očekávaným směrem, čili využívají už jádra Zen 3, ale stále ještě Vegu a paměti DDR4.

Zato Van Gogh je stále ještě založen na Zen 2, přičemž už má ve vínku grafickou generaci Navi 2 (zde tedy ona podoba s APU pro PS5 a Xbox Series S a X) a dále už máme zmíněny paměti generace DDR5 a nakonec CMVL (nejspíše Computer Vision and Machine Learning).

Nyní tu máme ale nový bootlog linuxového kernelu od inženýrů firmy AMD, kde můžeme najít právě vzorek APU Van Gogh, a to konkrétně čtyřjádrový AMD Eng Sample: 100-000000405-03_35/24_N, family: 0x17, model: 0x90, stepping: 0x1. Dozvíme se také, že tento čip podporuje 256bitový přístup k pamětem DDR5.

To by znamenalo, že Van Gogh budou využívat čtyřkanálový přístup k pamětem DDR5, přičemž už na stejné bitové šířce by DDR5 měly být oproti DDR4 výrazně výkonnější . A pokud má mít takovou výbavu APU vyzbrojené jádry Zen 2 a grafikou Navi 2, je logické předpokládat, že daný paměťový subsystém má sloužit právě grafice, která by mohla být ve výsledku mnohem výkonnější, než jakékoliv dosavadní iGPU. To ale samozřejmě jen v případě, kdyby měl Van Gogh být určen pro PC.