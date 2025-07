Podle studie si předplatné AI systémů platí jen cca 3 % uživatelů

Systémy umělé inteligence, nejrůznější chatboty, dnes využívá kdekdo. Společnost Menlo Ventures se na to podívala a provedla studii využití. Průzkumu se účastnilo přes 5000 dospělých uživatelů v USA, některé výsledky pak byly extrapolovány dále. A máme tu několik zajímavých výsledků. Podle studie využívá AI denně 19 % dospělých v USA, za posledních 6 měsíců tak učinilo 61 % z nich.

Celosvětově se předpokládá, že s ní často pracuje okolo 1,8 miliardy lidí, z toho 600 milionů každým dnem. Mluví také o tom, že na předplatných mělo být zaplaceno jen 12,1 mld. USD, a to z 81 % na všeobecné asistenty a z 19 % na ty specializované. Podle autorů studie to ale také znamená, že zhruba 3 % uživatelů se uchyluje k placeným plánům, v případě ChatGPT by to mělo být okolo o něco vyšších 5 %. Abychom si to dali do kontextu s jinými službami, tak např. Duolingo si předplácí 9 % lidí, u oblíbené mobilní hry Candy Crush Saga od studia King provádí nákupy v aplikaci okolo 2-2,5 %, jiné hry ale dosahují i mnohem vyšších čísel (např. u Fortnite vyšly před lety statistiky, které uvedly, že alespoň jeden nákup učinila zhruba čtvrtina hráčů).

Zajímavé je, že obecně nejčastěji využívá AI generace Z (18-28 let), tam jde o 76 % uživatelů, což není moc překvapivé, nicméně pokud jde o kategorii, která ji nejčastěji využívá opravdu každodenně, zde vedou mileniálové (29-44 let) s 24 %.

Nejčastějšími uživateli AI jsou studenti, a to v 85 % případů. Zajímavostí je také to, že je zde vidět souvislost mezi příjmy a využíváním AI. V domácnostech s příjmy méně než 50 tisíc USD ročně využívá AI jen 53 % lidí, zatímco ve skupině s příjmy přes 100 tisíc USD ročně je využití přes 74 %. To pochopitelně nemusí znamenat, že samotné využívání AI vede k vyšším příjmům (korelace není kauzalita).