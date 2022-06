Podpora Windows 8.1 brzy končí, Microsoft bude notifikovat uživatele

Microsoft se chystá zahájit sérii aktivních notifikací pro uživatele starší verze operačního systému Windows 8.1. Důvodem je plánované ukončení podpory, ke kterému dojde v lednu roku 2023, tedy přibližně za půl roku. Notifikace začnou být rozesílány od příštího měsíce jakožto první upozornění na končící podporu.

Charakter notifikací bude velmi podobný, jako u Windows 7. Jak bylo zmíněno v úvodu, prodloužené placené bezpečnostní aktualizace pro firemní zákazníky (program ESU z angl. Extended Security Update program) nebudou tentokrát k dispozici. V praxi tedy budou muset buď provést update, nebo ponechat verzi 8.1 s rizikem bezpečnostních problémů.

Komplikace je to zejména pro starší zařízení. Windows 11 je známý celkem striktními požadavky na hardware, což logicky poměrně velké procento starších zařízení nebude splňovat. U starších zařízení tak bude potřeba přejít na Windows 10, což ale nebude až tak dlouhodobé řešení, jak by si asi většina lidí přála, s ohledem na to, že podpora Windows 10 bude končit v říjnu roku 2025.

Microsoft se snaží udělat za staršími verzemi Windows tlustou čáru. S verzí Windows 8 se výrobce snažil upravit prostředí Windows pro mobilní zařízení a konkurovat tak například iPadu, ovšem za cenu změny tradičního způsobu ovládání, který očekávají uživatelé klasických počítačů, což rozhodně nepřineslo pozitivní zpětnou vazbu, jak tvůrci doufali, a to ani přes relativně výrazné modifikace právě ve verzi 8.1.

To, že byla tato myšlenka nakonec zavržena, dokazuje jak Windows 10, kde velká část výše zmíněných modifikací chybí, tak zejména Windows 11, kde již v nabídce Start nenajdeme např. původní systém živých dlaždic (Live Tiles) a došlo k úpravě celé řady dalších prvků.

