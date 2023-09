Podvoltovaný Radeon RX 7800 XT dosahuje výkonu i efektivity RTX 4070

AMD nedávno představilo Radeony RX 7700 XT a RX 7800 XT. Nejde vůbec o špatné karty, ale proti konkurenční Nvidii s architekturou Ada Lovelace trpí na horší efektivitu své architektury, tedy mají vzhledem k výkonu poměrně vysokou spotřebu. Ta u RX 7800 XT oficiálně dosahuje 263 W, zatímco RTX 4070 je na mnohem nižších 200 W. Na nizozemském YouTube kanálu Techtesters nicméně zkusili, co se stane, když se RX 7800 XT podvoltuje tak, aby dosahoval zhruba stejné spotřeby jako GeForce RTX 4070. Teoreticky to totiž může docela dobře vycházet. Radeon je výkonnější než výše zmíněná GeForce, takže výrazné snížení spotřeby u AMD by i po nějakém tom snížení výkonu stále mohlo být docela blízko hodnotám RTX 4070.

Do testu šla přetaktovaná verze RX 7800 XT OC, jejíž naměřená spotřeba u her činila 286 W. Referenční model RX 7800 XT byl na 252 W, zatímco u RTX 4070 naměřili jen 196 W. To máme o 46 % vyšší spotřebu u AMD, nicméně je na místě se ptát, o kolik je také AMD výkonnější. Podle testů bylo AMD o 10 % rychlejší než Nvidia, což ale současně znamená, že AMD má o 33 % vyšší spotřebu na jednotku herního výkonu. A to není dobré.

Zatímco referenční Radeon RX 7800 XT má frekvenci 2,36 GHz a jeho přetaktovaná verze OC 2,54 GHz, podvoltovaný Radeon se musel spokojit s 2,22 GHz. Frekvence čipu se tak snížila o téměř 13 %, takže o tolik bychom mohli čekat i úbytek výkonu. Vzhledem k tomu, že Radeon měl 10% náskok, tohle by ho mohlo dostat mírně (odhadem o cca 3 %) pod RTX 4070. Faktem nicméně je, že když tento podvoltovaný Radeon pustili ve hrách, stále byl schopen být v průměru o trochu rychlejší než GeForce. U některých her sice ztrácel i 14 %, někde ale získával až 21 %. V průměru si připsal 1 % k dobru.

Pokd tak ve výsledku RTX 4070 nabízí 100 % výkonu za 196 W, podvoltovaný Radeon RX 7800 XT se dostal na slušných 101 % výkonu za 202 W. To jsou takřka totožné hodnoty a rozdíl jsou už jen pouhá 2 % v neprospěch Radeonu (původně byl tento rozdíl 33 %). Má to ale jeden problém. RTX 4070 můžete podvoltovat také a v efektivitě pak AMD zase uteče.