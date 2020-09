Podzimní keynote Applu bude 15. září, přijde smršť nového HW

Každým rokem se kolem poloviny září koná podzimní keynote společnosti Apple (přestože jde zpravidla ještě o konec léta). Nejinak tomu bude i tento rok, nicméně kvůli koronavirové pandemii půjde jen o online verzi na stránkách Applu a jeho YouTube kanálu. Začne 15. září v 19:00 našeho času. Pochopitelně není jisté, co vše se představí, máme zde ale spoustu indícií, co by mohlo být těmito novými produkty. Letos to vypadá, že půjde především o mobilní sféru (ta obvykle tvoří většinu produktů podzimní keynote).



Především by to měly být nové iPhony 12 a 12 Pro . V případě prvního modelu by mělo jít o 5,4" variantu iPhone 12 a větší 6,1" verzi iPhone 12 Max. U druhého má nabídka začínat u 6,1" varianty iPhone 12 Pro a končit u 6,7" verze iPhone 12 Pro Max. Ve všech případech mají mít telefony OLED displeje a nový 5nm procesor. Zatímco ne-Pro varianty mají mít dva fotoaparáty (standardní a širokoúhlý), Pro verze mají dostat i teleobjektiv a LiDAR. Tento rok se počítá s pozdějším uvedením do prodeje (až v říjnu).

Velké nejasnosti panují kolem iPadů. Vypadá to na nový iPad Air, který by měl dostat tenčí rámečky ve stylu iPadů Pro a větší 10,8" obrazovku. Hovoří se už dlouho také o aktualizaci iPadů Pro, jež by mohly dostat nový 5nm procesor A14X Bionic a podporu 5G (iPad Pro byl ale už letos jednou aktualizován ). Občas se spekuluje i o novém iPadu 8 s výkonnějším procesorem.

Takřka jistotou je vedle představení nových iPhonů také uvedení chytrých hodinek Apple Watch 6. Ty mají mít detekci kyslíku v krvi, schopnost měřit kvalitu spánku a další vychytávky. V posledních dnech se mluví také o uvedení nové cenově přístupné varianty (Apple Watch SE?). Dalšími novinkami by mohla být sluchátka AirPods Studio s aktivním potlačením hluku, vysokou výdrží na baterky a vysokou kvalitou zvuku. Spekuluje se také o příchodu levnějších chytrých reproduktorů HomePod. V neposlední řadě se už poněkolikáté hovoří o AirTags, jejichž uvedení se už několikrát odložilo. Tyto "štítky" by měly sloužit k označení věcí, které pak lze snadno najít v případě ztráty.

V neposlední řadě se představí i nový software, tedy operační systém Apple iOS 14, watchOS 7, tvOS7 a finální verze macOS Big Sur. Vypadá to nicméně, že se nedočkáme žádného nového hardwaru v oblasti Maců.

