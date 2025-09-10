Podzimní keynote Applu: AirPods Pro 3 mají Live Translation, Watch 11 delší výdrž a nechyběl ani iPhone 17
Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Apple měl včera svou pravidelnou podzimní keynote a představil zde nová sluchátka AirPods Pro 3, hodinky Watch 11, SE 3 i Ultra 3, dále také nové iPhony řady 17.
Každým rokem se většinou v první polovině září koná pravidelná keynote společnosti Apple. Představují se zde nové iPhony a další produkty, obvykle jde o sluchátka a chytré hodinky. Jednou z novinek tak jsou sluchátka AirPods Pro 3. Dostala vylepšené aktivní potlačování hluku (ANC), čemuž ale dopomáhá i pěnová výplň ve špuntech (je dodáváno 5 velikostí včetně nové XXS). Podle výrobce je ANC 2krát výkonnější ve srovnání s předchozí generací. Dalším vylepšením je prodloužení výdrž o třetinu (z 6 na 8 hodin s ANC), odolnost IP57 proti potu a vodě.
Zajímavou novinkou je měření srdečního tepu přímo ve sluchátkách, a to 256krát za sekundu. Obsahují také akcelerometry, gyroskop, GPS a při spojení s iPhonem nabídnou novou funkci Live Translate. Člověk tak uslyší překlad toho, co mluví někdo jiný, takřka v reálném čase, a jeho odpověď se naopak může přeložit na obrazovku iPhonu. Pokud mají oba dva tato sluchátka, rovnou dojde k akustickému překladu pro toho druhého. Česká cena činí 6490 Kč.
Další novinkou jsou chytré hodinky Apple Watch Ultra 3. Ta zvětšují displej díky tenčím rámečkům (samotné pouzdro se nezměnilo) přičemž displej nadále podporuje 1Hz Always-On zobrazení, hodinky dostávají Emergency SOS přes satelit a potěší i prodloužená výdrž až na 42 hodin (72 hodin v Low-Power Mode). 15 minut nabíjení dodá energii na 12 hodin. Vylepšilo se sledování spánku, k dispozici je nyní i číselné vyhodnocení jeho kvality. Dále dokážou měřit změny krevního tlaku. Česká cena začíná na částce 21.990 Kč.
Apple Watch Series 11 má nově také měření změn krevního tlaku a rozšířený monitoring spánku. Najdeme tu odolnější ochranné sklo (2krát vyšší odolnost vůči poškrábání), podporu datového připojení 5G u Cellular variant, výdrž se navýšila na 24 hodin (za 15 minut se nabije na dalších 8 hodin). S iOS 26 tu jsou funkce jako ovládání zápěstím, Live Translation a další. Základní 42mm verze stojí 10.990 Kč, větší 46mm varianta je za 11.790 Kč. U titanových variant je to pak o 18.990 Kč, resp. 20.490 Kč. Za Cellular verze připlatíte 3.000 Kč.
Nechybí ani aktualizace nejlevnějších hodinek Watch SE. Ta mají výkonný a úsporný čip S10 s on-device Siri, rovněž dostávají rozšíření mnoha funkcí, máme tu např. měření skóre spánku nebo upozornění na spánkovou apnoe. Nechybí nyní ani displej Always-On a ochranné sklo je 4krát odolnější než u předchozí generace. Cellular varianta nově podporuje 5G datové připojení. Výdrž na baterii je 18 hodin a nabíjení se 2krát zrychlilo (8 hodin výdrže za 15 minut nabíjení). 40mm verze začíná na částce 5.990 Kč, větší 44mm varianta je za 6.790 Kč. Za Cellular variantu si připravte příplatek 1.500 Kč.
Pokud jde o chytré telefony iPhone 17, těm se budeme věnovat v jednotlivých aktualitách na serveru Digimanie. Např. verze iPhone 17 Pro dostala 48MPx telemodul s větším 1/2,55" čipem a 4× zoomem místo 5×, je zde výkonnější procesor A19 Pro, máme zde také hliníkovou unibody konstrukci. iPhone Air s 6,5" displejem má jen jeden fotoaparát, je ale velmi tenký s pouhými 5,64 mm a váží 165 gramů. iPhone 17 dostal konečně ProMotion, tedy adaptivní obnovovací frekvenci, která může být až 120 Hz. Všechny tři modely mají také novou 18MPx Center Stage selfie kamerku se čtvercovým senzorem. Horizontální selfie tak nyní můžete fotit s vertikálně drženým telefonem bez toho, aniž by se to podepsalo na větším ořezu.
Zdroj: apple.com/newsroom