Pohár trpělivosti přetekl, kryptoměna StopElon chce zničit Muska a vzít mu Teslu

Elon Musk je jednou z nejvýznačnějších osobností posledních více než dvou dekád a pomohl posunout lidstvo v mnoha ohledech výrazně kupředu, má své dost závažné vrtochy v oblasti financí. Velmi rád využívá svého účtu na Twitteru k publikaci kontroverzních tweetů, které by si jako CEO neměl dovolovat (ostatně byl už několikrát vyšetřován komisí SEC). V poslední době jsou jeho tweety zejména ohledně kryptoměn. Několik z nich poslalo hodnotu Bitcoinu a Dogecoinu do výšin, aby je zase později srazilo výrazně níž. V posledních dnech to byl tweet o tom, že Tesla přestane přijímat Bitcoiny jako platidlo kvůli dopadu na životní prostředí a pak tweet, který řekl jediné slovo Indeed (česky "vskutku" - příznivci StarGate znají) na tweet, který tvrdil, že lidé držící Bitcoin zapláčou v příštím čtvrtletí, když zjistí, že Tesla prodala zbývající Bitcoiny.

StopElon. Její cena za jeden den vzrostla na 5násobek z minima 0,0000017 USD na téměř 0,0000107 USD, nicméně teď už zase spadla na méně než polovinu a je okolo 0,0000045 USD. Cíl kryptoměny je jasný, zničit Elona Muska (pokud to není postranní úmysl, např. snaha ublížených spekulantů zahojit se na jiných důvěřivých spekulantech, které Elon Musk také vytáčí). Pro zajímavost, hodnota Bitcoinu je nyní 43400 USD, což je o 33 % méně než maximum z první poloviny dubna.

Z toho opravdu nejde poznat, zda to Musk myslí ironicky nebo ne. Asi až později si uvědomil, jaký průšvih a spekulace způsobil, když se ceny kryptoměn odebraly směrem dolů a vydal další tweet o tom, že Tesla opravdu žádný Bitcoin neprodala (dle posledních finančních zpráv by v této kryptoměně měla mít stále přes miliardu USD ). Každopádně jde vidět, že spousta spekulantů na ceny kryptoměn má už Muska opravdu dost a jedna ze skupin začala vyvíjet kryptoměnu Fuckelon, která nyní nese název. Její cena za jeden den vzrostla na 5násobek z minima 0,0000017 USD na téměř 0,0000107 USD, nicméně teď už zase spadla na méně než polovinu a je okolo 0,0000045 USD. Cíl kryptoměny je jasný, zničit Elona Muska (pokud to není postranní úmysl, např. snaha ublížených spekulantů zahojit se na jiných důvěřivých spekulantech, které Elon Musk také vytáčí). Pro zajímavost, hodnota Bitcoinu je nyní 43400 USD, což je o 33 % méně než maximum z první poloviny dubna.

To clarify speculation, Tesla has not sold any Bitcoin — Elon Musk (@elonmusk) May 17, 2021



Jak to chtějí tvůrci kryptoměny udělat? Myšlenku mají v zásadě velmi jednoduchou, nicméně velmi obtížně proveditelnou nejen prvotním cílem zisku většinového podílu v Tesle, ale i legálním (jen koupit spoustu akcií nemusí zdaleka stačit, je zde i spousta regulatorních procesů). Celý projekt je rozdělen na 5 fází a pokud přeskočíme dílčí mezikroky, v podstatě jde o to, aby se na nejrůznějších poplatcích s kryptoměnou StopElon vybralo natolik velké množství peněz, že by bylo možné za ně kupovat akcie společnosti Tesla. Postupně by tak tvůrci StopElonu chtěli Muskovi Teslu jednoduše vykoupit z rukou (Elon Musk má "jen" 22% podíl ve firmě).

