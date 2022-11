Pokud Google a Apple zablokují Twitter, Elon Musk vytvoří vlastní telefon

Muskovi se sice hodně vyčítá nedodržování termínů, na druhou stranu obvykle splní to, co slíbil, a to i u nejrůznějších "nesmyslů". Před lety takto představil jeho ne-plamenomet a nyní je otázkou, zda by opravdu splnil své další tvrzení o případném smartphonu. Vše začalo tweetem Liz Wheeler, která se na Twitteru v anketě zeptala na to, zda by lidé přešli na tELONphone, smartphone, který by Elon Musk mohl vytvořit, pokud by společnosti Apple a Google zařízly jeho aplikaci pro Twitter ve svých obchodech s aplikacemi. Podle Liz by jistě půlka země (USA) jistě ráda vyměnila zaujaté a špehující iPhony a Androidy za telefony od Muska. Jde podle jejích slov o muže, který staví rakety pro cestu na Mars, takže malý telefon by nemusel být problém.



Sám Elon Musk se později vložil do konverzace s tím, že "doufá, že k něčemu takovému nedojde, ale pokud se tak stane a nebude jiná možnost, tak vytvoří alternativní telefon". V anketě hlasovalo přes 130 tisíc lidí a 51,2 % se vyjádřilo, že by na telefon od Muska kývlo. Zda by k něčemu takovému mohlo dojít, není sice příliš pravděpodobné, ale rozhodně to při různých kontroverzních krocích Muska zdaleka není ani nemožné. V posledních dnech nechal odblokovat účty Donalda Trumpa, Kanye Westa nebo Jordana Petersona, hovoří se také o tom, že by se mohl stát platformou pro monetizaci obsahu pro dospělé (alternativa k OnlyFans). Musk se totiž nechce spoléhat jen na reklamy a chce jejich podíl na příjmech sítě udržet max. na polovině. Velkou otázkou je, jaký operační systém a obchod s aplikacemi by ale takový telefon od Elona vlastně mohl mít.