Polské rádio OFF Radio Kraków už po týdnu ukončilo experiment s AI moderátory

Polské internetové rádio OFF Radio Kraków se pokusilo rozběhnout debatu o vlivu AI na budoucnost, což se rozhodně povedlo. To se rozhodli učinit vytvořením tří virtuálních moderátorů rádia, přičemž projekt měl trvat tři měsíce, jenže už po pouhém týdnu byl kvůli výrazně negativním ohlasům ukončen. Novináři zde vytvořili tři postavy, byl zde 22letý Jakub „Kuba" Zieliński, student audio inženýrství, 20letá Emilia „Emi" Nowak, studentka žurnalistiky, a 23letý Alex Szulc, který ještě nedávno studoval psychologii. I když některá média projekt prezentovala tak, že rádio vyhodilo živé lidské moderátory a nahradila je AI protějšky, není to pravda. Za projektem stále stáli lidé.



Ti připravili popisy pro vytvoření jednotlivých postav a jejich hlasu, prezentovaný obsah pak vytvářeli opětovně lidé, nicméně s pomocí systémů AI. Ty byly kontrolovány a ověřeny lidskými novináři, teprve pak byly převedeny na zvuk. Podobným procesem byl vytvářen i textový obsah pro web. Hudbu vybíraly tyto fiktivní postavy. Moderovaly denně a v plánu bylo i množství rozhovorů s osobnostmi světové i polské kultury. A tady narazili. Objevil se zde totiž rozhovor s Wisławou Szymborskou, polskou básnířkou a esejistkou. Potíž byla v tom, že ta je už více než 12 let po smrti, což spoustu lidí rozohnilo, přestože někteří ocenili kvalitu fiktivního rozhovoru.

V projektu byly využity AI aplikace jako ChatGPT, ElevenLabs nebo Leonardo.Ai. Podle šéfredaktora Marcina Pulita měl sice projekt trvat 3 měsíce, ale už po týdnu se objevilo tolik názorů a emocí, že neviděl smysl v dalším pokračování. Co si o něm myslíte vy?