Populární vyhledávač Torrentz2.eu v problémech, záložní doména zatím funguje

Finský vyhledávač Torrentz.eu (původně Torrentz.com) byl založen v roce 2003 a zanedlouho se stal jednou z nejnavštěvovanějších stránek zaměřených na torrenty. Tento vyhledávač indexoval torrenty z jiných webů a kombinoval více trackerů. Nebylo proto žádným překvapením, že stránky byly dlouhodobě trnem v oku vlastníků autorských práv, neboť naprostou většinu souborů tvořily torrenty s pirátským obsahem. Po několika pokusech o eliminaci se nakonec portál se svými uživateli bez podrobnějšího vysvětlení rozloučil v roce 2016, tedy po třinácti letech provozu.

Téměř okamžitě ovšem vzniklo několik neoficiálních klonů, z nich nejznámější fungoval na doméně Torrentz2.eu. Nový portál brzy dohnal svého předchůdce počtem indexovaných torrentů a nabízel stejné funkce i jednoduché uživatelské rozhraní. Po čtyřech letech je ovšem v ohrožení také doména Torrentz2.eu. Již dříve se organizacím sdružujícím držitele autorských práv podařilo vynutit zákaz tohoto webu v některých zemích, ale samotná doména byla ještě před pár dny funkční. To se změnilo koncem minulého týdne, kdy se návštěvníkům začala v jejich internetovém prohlížeči zobrazovat hláška o nedostupnosti webu.

Jak ovšem zjistil portál Torrentfreak.com, nejedná se o žádný technický výpadek. Doménový registr EURid uvádí u domény status „serverhold“, což de facto znamená pozastavení provozu a probíhající vyšetřování. S největší pravděpodobností se tedy jedná o krok v důsledku údajného porušování autorských práv. Podle samotného provozovatele vyhledávače došlo k pozastavení Torrentz2.eu na příkaz státního zástupce. Není ovšem jasné, z jaké země žádost přišla. Uživatelé torrentů mohou nadále využívat záložní doménu Torrentz2.is, která je zaregistrována v islandském registru ISNIC a nadále zůstává v provozu. Otázkou zůstává, na jak dlouho.

Můžeme ovšem předpokládat, že tato hra na kočku a myš asi v blízké době neskončí. Dříve nebo později by po odstranění vyhledávače vznikl klon, který by nabízel shodný design i funkce, stejně jako se to stalo v minulosti. Stejný osud potkal také další populární torrentové weby jako KickassTorrents nebo The Pirate Bay. Torrentz2.is v tuto chvíli indexuje přes 60 milionů z 208 milionů stránek na 76 doménách. Autoři návštěvníky varují, že stahování obsahu chráněného autorskými právy není legální a pokud tak budou činit, mohou se vystavit postihu. Zároveň uvádějí, že jednají podle zákonů EUCD a DMCA, takže vlastníci autorských práv se na ně mohou obrátit s žádostí o odstranění.

