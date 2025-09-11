Aktuality  |  Články  |  Recenze
Porsche představuje bezdrátové 11kW nabíjení elektromobilů

Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Porsche představuje bezdrátové 11kW nabíjení elektromobilů
Pro komfortnější elektromobilitu je důležité snadno přístupné nabíjení, když se na toto nabíjení nečeká. Jedním z řešení mohou být i bezdrátové nabíjecí podložky. Jednu takovou představuje Porsche.
Elektromobilita sice řeší své problémy, stále ale v některých ohledech zaostává za nynějším řešením v podobě spalovacích motorů. Nabíjení je asi nejvíce subjektivní položkou. Různé denní nájezdy konkrétních lidí, jiný přístup k pomalým a/nebo rychlým nabíječkám, maximální rychlost nabíjení konkrétního elektromobilu, možnost nabíjet z vlastních zdrojů, nejrůznější ceny od záporných až po velmi vysoké, (ne)spolehlivost jednotlivých nabíjecích sítí, to vše z nabíjení činí věc, která je pro každého uživatele EV naprosto odlišná. Někdo v ní může mít proti spalovacím vozům největší výhodu, někdo naopak největší překážku. Pro budoucnost je důležité to, aby bylo nabíjení široce dostupné, rychlé, levné a komfortní. Nové řešení automobilky Porsche se soustředí především na ten komfort.
 
Porsche Wireless Charging
 
Představuje totiž induktivní bezdrátovou AC nabíječku s maximálním nabíjecím výkonem 11 kW. To je pro domácí nabíjení, když vůz parkuje, více než dostatečný výkon. Průměrný denní nájezd to nabije za hodinu, i plně vybitou baterii pak nabije přes noc. Podle Porsche probíhá více než 75 % nabíjení elektrických vozů této značky doma, takže něco jako nabíjecí podložka má velký smysl. Stačí totiž nad podložkou zaparkovat a vůz se začne sám po aktivaci "ruční" brzdy nabíjet. Efektivita nabíjení dosahuje max. 90 %. Samotná podložka má rozměry 117×78×6 cm a váží zhruba 50 kg. Dá se nainstalovat uvnitř, ale i venku. Je odolná vůči dešti, sněhu, vydrží přejetí autem.
 
Poprvé bude dostupná s novým vozem Cayenne Electric, který sám sníží svou výšku nad podložkou, aby mezi ní a vozem byla menší mezera. Podložka má systém, který detekuje živé bytosti nebo kov mezi podložkou a cívkou ve voze, kdy přeruší nabíjení. Při správném zarovnání uživatele informuje o úspěšném manévru, zde bych nicméně od moderního auta (které má být představeno koncem roku 2025) očekával, že by mělo celý manévr zvládnout pomocí autonomních systémů už samo od správného najetí až po zastavení na správném místě. Podložka bude podporovat LTE a WLAN, takže se může připojit na internet a získávat tak softwarové aktualizace a nové funkce.
 
Podložka bude jako příslušenství dostupná od roku 2026 nejprve v Evropě, později i jinde. Otázkou nicméně je, zda se opravdu dostane na trh. Podobné koncepty v minulosti představilo už více automobilek, přičemž to většinou více či méně "vyšumělo".
 

Doporučujeme náš obsáhlý článek o rozdílech v technologiích baterií.

