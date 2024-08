Porsche využívá vysloužilé baterie z Taycanů pro napájení své továrny v Lipsku

Lithiovým akumulátorům se zpravidla vytýká špatná možnost recyklace. Toto se sice postupně zlepšuje, každopádně stále je co dohánět. Spousta vysloužilých akumulátorů, které už nejsou dobré pro pohon elektromobilů, nicméně mohou nadále sloužit v energetických úložištích, kde jejich snížená kapacita nevadí. Tady si mohou odsloužit spoustu dalších let a řešit hned několik problémů najednou. Za prvé, pro toto využití není potřeba vyrábět nové akumulátory a za druhé se současně jejich recyklace odloží o mnoho let do budoucnosti, kdy bude recyklace [snad] levnější a ekologičtější. Automobilka Porsche si jednu takovou baterii postavila z vysloužilých akumulátorů ze svých elektromobilů Taycan a pomáhá napájet jeho továrnu Porsche Plant Leipzig.

Než však začnete naříkat nad tím, že pár let starému elektromobilu už byla měněna baterie, tak vězte, že nejde o akumulátory z Taycanů běžných uživatelů. Jde o předsériové vozy, které byly použity při vývoji a testování. Jejich akumulátory dostaly výrazně více zabrat než ty v běžných vozech.

Vyrovnávací baterie se skládá z celkem 4400 bateriových modulů rozdělených do čtveřice kontejnerů. Celkem pojme 10 MWh energie a je schopna dodat výkon 5 MW, případně po krátkou dobu toto navýšit ještě o dalších 20 %. Energii do baterií dodává vlastní solární farma o instalovaném výkonu 9,4 MW (při nejlepším výkonu tak může baterii nabíjet jen cca 1 hodinu). Pokud továrna potřebuje vyšší množství energie, postará se o to právě tato velká baterie. Předpokládá se, že akumulátory v ní použité by zde měly sloužit minimálně dalších 10 let, než konečně zamíří k recyklaci.