Porsche začalo v Chile výrobu syntetického paliva z vody, větru a CO2

Velkým tématem poslední doby nejsou jen elektromobily, ale také syntetická paliva pro vozy se spalovacím motorem. S nimi koketuje německá automobilka Porsche, která ve spolupráci se společností HIF Global a Siemens Energy postavila první továrnu pro výrobu těchto paliv v Chile. Pilotní projekt stojí v Punta Arenas, přičemž do výstavby automobilka investovala 20 mil. EUR. Letos také investovala 75 mil. USD do společnosti HIF Global, ve které má nyní 12,5% podíl. Vyrobená syntetická paliva budou prozatím používána v sérii Porsche SuperCup. Na syntetická paliva má jezdit i Formule 1 od roku 2026, takže je možné, že Porsche vidí cestu, jak využít své výsledky i zde.

A co tedy továrna vlastně dělá? Koncept je v zásadě jednoduchý. Použije se elektřina z obnovitelných zdrojů (zde větrná elektrárna) a tato energie se použije k elektrolýze vody, přičemž vznikne zelený vodík a kyslík. Vodík se nechá reagovat se zachyceným CO2 za vzniku syntetického methanolu (eMethanol). Ten se pak konvertuje na syntetická paliva jako syntetický "benzín" (eGasoline) pro pozemní dopravu nebo syntetická paliva pro letectví. Pilotní projekt počítá s výrobou 130 tisíc litrů paliva ročně, v polovině dekády by to už mělo být 55 mil. litrů a o dva roky později pak 550 mil. litrů. Při slavnostním otevření bylo pomocí tohoto syntetického paliva natankováno Porsche 911.



Teď se ale pojďme podívat na trochu čísel. Elektrolyzér má výkon 1,2 MW, větrná elektrárna pak má instalovaný výkon 3,4 MW a podle Porsche zde v Chile fouká 270 dní v roce, takže jde o vhodnou lokalitu. Co jsem se díval na typické výstupy větrných elektráren v Chile, z instalovaných 3,4 MW bychom mohli očekávat cca 9 GWh elektřiny ročně. V této konfiguraci by to mělo vyrobit 350 tun eMethanolu nebo 130 tisíc litrů paliva eGasoline ročně. Pokud bychom počítali s 30letou životností větrné elektrárny, pak to máme 3,9 mil. litrů paliva za 30 let. Investice do zařízení činila 74 mil. USD, to znamená cca 19 USD (430 Kč) za litr paliva bez jakýchkoli dalších daní a provozních nákladů. Jinak řečeno, prozatím to vypadá na řádově dražší palivo, nicméně plánem je dostat cenu na zhruba 2 USD za litr (bez dalších daní).



Vraťme se na roční produkci. Moderní Porsche 911 (řekněme 2018+) má u jeho uživatelů průměrnou spotřebu 11,4 litrů na 100 km. Roční produkce 130 tisíc litrů tak stačí na ujetí 1,14 mil. km. Co by se stalo, kdyby se elektřina rovnou využila jako elektřina a nedělal se tímto šíleným kolečkem syntetický benzín přes vodík a methanol? Průměrné elektrické Porsche Taycan má u jeho řidičů spotřebu 27,3 kWh/100 km, takže 9 GWh elektřiny ročně by stačilo na ujetí 33 milionů km v elektromobilu. Započteme-li různé přenosové, nabíjecí a samovybíjecí ztráty, tak budeme možná tak na 23-25 milionech km. Znovu se ukazuje, že máme-li elektřinu, je velmi neefektivní a mrháním energií s její pomocí vyrábět jiná paliva jako vodík, nedejbože syntetický benzín.