Portugalské Mi Store začalo na chvíli přijímat kryptoměny

Kryptoměny měly být prostředkem pro platbu, i když se tím prozatím ještě nestaly. Jednou z firem, která je však chce přijímat, je portugalský autorizovaný prodejce produktů Xiaomi, Mi Store Portugal. Mezi přijímanými tokeny je Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Tether (USDT), Dash (DASH) a Utrust (UTK). Obchod tento krok komentoval tím, že jsou technologickou a inovativní firmou, která chce být vždy o krok před ostatními. Proto chce dát fanouškům možnost koupit si jejich produkty těmi nejvíce "technologickými" penězi.



Tento krok ale nevyvolal stejné nadšení u samotného Xiaomi. To podotklo, že tento krok nijak neschválilo, ale v zásadě ani nemohlo, protože Mi Store Portugal je autorizovaným, nicméně nezávislým prodejcem, tedy nikoli oficiálním zastoupením značky. Zde přiznejme, že v tomto má Xiaomi poněkud nepořádek, protože výhradních autorizovaných prodejců mívá mnoho a člověk nikdy neví, který je ten oficiální, pokud vůbec nějaký - tohle je třeba u Applu mnohem lépe patrné, ačkoli výhradních autorizovaných (nicméně neoficiálních) prodejců má také mnoho.

Tweety o zavedení nových platebních metod nicméně už zmizely ze stránek portugalského prodejce i platebního systému Utrust (a vypadá to, že tato platební metoda později zmizela i ze samotného webu, kde už není v seznamu podporovaných platebních metod). Připomeňme ještě, že Portugalsko je vůči kryptoměnám docela vstřícné, zatímco naopak v Číně je to něco, co se stále více potlačuje.



