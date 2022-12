Posádka dearMoon: do vesmíru se SpaceX poletí i český choreograf Yemi

Yusaku Maezawou. Ten se v roce 2018 rozhodl, že se SpaceX a její raketou

Vesmírný turismus se postupně stává realitou a jeden takový komplikovaný případ je spojený s japonským miliardářem. Ten se v roce 2018 rozhodl, že se SpaceX a její raketou poletí k Měsíci a vezme s sebou 6 umělců, kterým zaplatí lístky. Tehdejší plán byl na rok 2023, což je něco, co stále může nastat, i když se spekuluje, že se to možná nestihne a poletí se o něco později. Později už mělo jít o reality show, která by byla konkurzem na přítelkyni, to se ale nakonec z osobních důvodů v roce 2020 zrušilo . Maezawa se pak do vesmíru přece jen podíval už v roce 2021 , to ale bylo "jen" na ISS s pomocí ruské rakety Sojuz. Let se SpaceX na sebe tedy stále ještě nechává čekat.

Později se mise přejmenovala na dearMoon a Maezawa se rozhodl, že s sebou nakonec přece jen vezme 8 umělců, přičemž trochu rozšířil to, co si pod tímto pojmem lze představit. Celkem se přihlásilo okolo 1 milionů lidí, z nich nyní vybral šťastných osm a dvě náhradnice. Vedle Maezawy by do vesmíru měli letět následující:

Steve Aoki (americký DJ)

Tim Dodd (americký youtuber z kanálu Everyday Astronaut)

Yemi A.D. (český choreograf s nigerijskými kořeny)

Rhiannon Adam (irská fotografka)

Karim Illya (britský fotograf)

Dev D. Joshi (indický herec)

Brendan Hall (americký dokumentarista)

T.O.P. (Choi Seung Hyun, jihokorejský rapper)

Máme také také dvě náhradnice, kterými jsou Kaitlyn Farrington (americká snowboardistka) a Miyu (japonská tanečnice). Problémem tu trochu je, že raketa Starship od SpaceX zatím ještě neletěla. První prototypy už prošly testy, ale zatím nebyl otestován 69 metrů dlouhý stupeň Super Heavy, který by měl 50metrovou raketu vynést k Měsíci. Samo SpaceX je už téměř připraveno, čeká se ale také na povolení příslušných regulátorů.

Samotný let by měl zabrat necelých 6 dní (5 dní a 23 hodin). Po 2 dnech a téměř 6 hodinách letu by měl být zahájen oblet Měsíce, který skončí v čase 3 dní a 13 hodin (kolem Měsíce tak raketa poletí zhruba 31 hodin).