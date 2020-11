Poškozená observatoř Arecibo se nebude opravovat, přijde její demolice

Ikonická observatoř Arecibo v Portoriku začala být budována už v roce 1960 a až po třech letech se povedlo ji zprovoznit, čemuž se ostatně nelze divit vzhledem k průměru reflektoru 305 metrů a okolnímu terénu. Toto zařízení bylo určeno ke sledování vesmíru v rádiovém spektru a bylo díky obrovskému průměru schopno detekovat i velice slabé signály. Pevně umístěný reflektor je obklopen třemi betonovými sloupy, na nichž je zavěšena anténa a díky možnosti jejího posunu po závěsných lanech lze částečně ovlivnit zaměření celého radioteleskopu, které však pochopitelně jinak závisí především na rotaci Země.

Úspěchy Areciba jsou mnohé, ať jde o pozorování vzdálených končin vesmíru, nebo naopak sousedních planet či prolétávajících asteroidů. Díky tomuto zařízení byly objeveny například milisekundové pulsary, dále na začátku devadesátých let i exoplanety u pulsarů a my máme Arecibo spojeno také s projekty SETI a METI a s několika filmy, a to především s bondovkou Zlaté oko a také se sci-fi Kontakt. K teleskopu si v jednom díle Akt X zajel také agent Mulder.

Zapomenout bychom neměli také na Arecibo Message , čili zprávu vyslanou v roce 1974 do vzdálené hvězdokupy M13. A pokud by se snad někdo obával, že ji v ní opravdu někdo zachytí a přiletí si na nás smlsnout, pak může být zatím v klidu, pokud ovšem neplánuje žít pár desítek tisíc let.

poškození ze srpna

Nyní však už můžeme pomalu o Arecibu mluvit jako o minulosti. Letos v srpnu se totiž uvolnilo jedno z pomocných lan držících anténu nad reflektorem, jejž tak protrhlo a National Science Foundation (NSF) poté začala zkoumat možnosti pro opravu. Jenomže 6. listopadu prasklo jedno z hlavních lan a udělalo do reflektoru další a ještě větší díru.

vertikálně visící prasklé hlavní lano

NSF tak pozastavila přípravy na opravu a nakonec se na základě inženýrského posudku rozhodla, že už žádnou plánovat nebude, neboť vzhledem ke dvěma již prasklým lanům by představovala neakceptovatelné riziko pro pracovníky. Další lana již také mají svá nejlepší léta za sebou a vzhledem k tomu, že drží asi 140 metrů nad zemí platformu s anténou o váze 900 tun, je zřejmé, že riziko je příliš vysoké. Navíc nejde jen o onu platformu, ale také o betonové věže, které by šly pravděpodobně také k zemi, čili v takovém případě by nikdo nechtěl být ani poblíž Areciba. A právě poblíž jsou i další zařízení, jako je budova s LIDARem a jiné.

Arecibo tak nakonec opravdu půjde k zemi, ale kontrolovaným způsobem a na své si přijdou nejspíše pyrotechnici.



