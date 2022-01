Poskytovatel služby pro scalpery obhajuje svůj byznys, přirovnává jej k burze

Jack Bayliss nabízí lidem to, že za 30 liber měsíčně budou dostávat upozornění na naskladnění vybraných produktů v různých obchodech, z čehož se stal vhodný nástroj především pro scalpery. Sám i na nich vydělává desetitisíce liber, čili není ani divu, že jejich byznys obhajuje.





podnikatelé s čistým svědomím se zpravidla neschovávají za smajlíky - Sky News

Dle Baylisse není taková PS5 či Xbox nutnost, ale luxus a pokud si někdo může dovolit za ně utratit 450 liber, může si dovolit zaplatit třeba i sto liber navíc. A právě potřeby těchto lidí jsou dle něj převáženy potřebami těch, kteří na nich pomocí scalpingu vydělávají. Nyní si necháme pár sekund na rozdýchání.

Bayliss tak obhajuje scalpery coby podnikatele, kteří se aktivně snaží tvořit si svůj příjem, byť třeba jen vedlejší a "dělají to, co 90 procent populace nechce dělat". Tím se ovšem snaží navodit dojem, jako by snad scalping byl jednou z profesí, která by byla pro ostatní přímo potřebná a která by vychovávala nové podnikatele.

Dále také srovnává svou službu a scalping k akciové burze, čili ke kupování žádaných cenných papírů a vydělávání na jejich následném přeprodeji, což je ovšem přirovnání, jehož logika povážlivě kulhá. Mohli bychom argumentovat, že scalpeři podstupují podobně jako makléři to riziko, že jimi zakoupené zboží ztratí na hodnotě a oni prodělají. O tom ale nemůže být řeč, neboť vývoj cen žádaného a nedostatkového zboží na trhu je velice pozvolný a prodělat na scalpingu například konzolí PS5 nebo grafických karet snad ani nejde.

Ze strany Jacka Baylisse ovšem půjde spíše o způsob, jakým může navnadit další předplatitele, kteří se budou snažit zařadit mezi scalpery. To je ostatně vidět z jeho počtů o prodeji 30 konzolí, z nichž na každé lze během několika dní vydělat po 100 librách.

Pokud bychom ale zase my měli zkusit jeho byznys k něčemu přirovnat, pak se přímo nabízí známá zlatá horečka na západě. Na ní skutečně zbohatl jen málokterý kopáč, zatímco skuteční boháči se vyrojili z řad těch, kteří těmto kopáčům prodávali zásoby za nalezené zlato.

