Poslední odvolání neprošlo, Apple musí v Irsku nechat doplatek 13 mld. EUR za daně

Už před 20 lety měla evropská pobočka Applu v Irsku těžit z extrémně nízkých daní (Apple tam je nicméně už od roku 1980). Údajně mělo jít počátkem tisíciletí jen o pouhé 1 %, přičemž v roce 2014 to mělo spadnout dokonce na zlomek tohoto množství, což Apple popírá. Takto nízké daně měly být výsledkem dohody firmy a státu, která se však nelíbila Evropské unii. Ta dlouhodobě tvrdila, že státy EU by neměly takovým extrémním způsobem bojovat o přízeň nadnárodních firem na poli daní.

Případ se začal vyšetřovat v roce 2014 a od roku 2016 se táhlo soudní líčení, které mělo několik rozhodnutí v neprospěch Applu a Irska (to sice mělo být v důsledku rozhodnutí získat peníze, současně by to ale znamenalo, že mělo poskytovat nelegální podporu v podobě extrémně nízkých daní specifickým subjektům). Už to v roce 2018 vypadalo na konečné rozhodnutí a peníze dokonce měly přistát v Irsku, ale další a další odvolání případ stále odkládala.

Nyní je tomu už ale konec. Poslední možné odvolání na půdě EU právě skončilo a rozhodlo, že Apple musí zaplatit Irsku 13 mld. EUR (326 mld. Kč). Evropská komisařka pro hospodářskou soutěž Margrethe Vestagerová toto považuje za obrovské vítězství pro evropské občany a daňovou spravedlnost. Apple pochopitelně rozhodnutím není nikterak nadšen a říká, že daně už zaplatil v USA a nyní tak daní totéž ještě jednou v EU. Navíc se mu nelíbí, že EU retroaktivně mění legislativu, přičemž Vestagerová i Irsko říkají, že se změnily zákony, které by vůbec dovolovaly poskytovat takové úlevy vybraným subjektům. Komise vedla podobné případy i proti Amazonu nebo Starbucks. Pokud jde o Apple, ten nadále popírá jakoukoli speciální dohodu s Irskem.