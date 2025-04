Potíže driverů Nvidia: i herní vývojáři už začínají doporučovat starší Game Ready 566.xx

Kauza nestabilních ovladačů Nvidia Game Ready 572.xx (odstartovaná s verzí 572.16) nadále pokračuje. Zatímco v případě GeForce RTX 5000 se už potíže povedlo do značné míry vyřešit, problémy přetrvávají na starších grafických kartách GeForce RTX 4000 a RTX 3000. Vývojáři her Inzoi a The First Berserker: Khazan čelí nespokojenosti hráčů, neboť na těchto dvou starších platformách GPU často zažívají různé pády, zamrznutí, sekání nebo propady snímkovací frekvence. Oba dva vydali v podstatě identická doporučení ohledně ovladačů při použití karet Nvidia.