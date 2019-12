Používá Vladimír Putin zastaralá Windows XP?

Server PCMag Forbes informuje, že následující fotografie byla zveřejněna jako oficiální snímek tiskové kanceláře Kremlu. Ukazuje ruského prezidenta Vladimíra Putina u svého stolu, na němž stojí monitor s nezaměnitelnou spodní lištou systému Windows XP. Monitor je přitom důležitou součástí kompozice, takže se nedostal do záběru jen tak náhodou. I mnozí laikové tak mohou identifikovat, o jaký systém jde, ostatně modrá lišta systému XP je nezapomenutelná.

Pokud by tedy sám Putin využíval prosté Windows XP na počítači, který je napojen k Internetu, nedalo by se to označit za rozumné počínání vzhledem k tomu, že jde již o dávno nepodporovaný systém, který se nedá označit za bezpečný. Nejde ovšem o otázku, zda by byly lepší desítky nebo jiné modernější Windows. Spíše jde o to, proč ruská tisková kancelář tento snímek vůbec zveřejnila.

K tomu se již vyjádřil i Philip Ingram, bývalý důstojník britské vojenské rozvědky a nyní novinář specializující se na otázky bezpečnosti a tajných služeb. Dle něj si Rusové obvykle dávají velice dobrý pozor na to, jaké snímky vypustí do světa a zvláště to platí o snímcích vrcholných politických představitelů.

Jinými slovy si lze těžko představit, že by mohla na svět jen tak náhodou proniknout fotografie ruského prezidenta, která ukazuje, že používá zastaralý a děravý komerční systém. Sám Ingram tak mluví spíše o triku v rámci ruské doktríny zvané "maskírovka" a zde konkrétně s účelem následně sledovat reakci západu.

Ian Thornton-Trump, pro změnu bývalý člen kanadské vojenské rozvědky, by zase usuzoval, že ruský prezident bude využívat nějakou speciálně upravenou distribuci Linuxu s extra bezpečnostní nástavbou. Rozhodně ale ne "xpéčka", což označuje za naivní představu i vzhledem k tomu, že "Rusové zásadně nedůvěřují Microsoftu, který vidí jako firmu poplatnou americké zpravodajské mašinérii".

Nicméně ani Ingram a ani Thornton-Trump nakonec nevylučují, že to skutečně mohou být Windows XP, které Putin využívá, ovšem v poněkud jiné konfiguraci a nastavení, než jaké má zprovozněné běžný člověk. Jde také právě i o to, jakým způsobem je počítač napojen do sítě a potažmo k Internetu. Jisté je jen to, že nelze s určitostí říci, jaký systém Putin opravdu využívá.

