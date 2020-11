Používáte ještě Windows 10 1903? Microsoft vám vnutí aktualizaci

Microsoft nedávno vydal druhou letošní velkou aktualizaci October 2020 Update , která změnila označení nečerstvější verze Windows 10 na 20H2. Tímto novým způsobem značení dává Microsoft jasně najevo, že se jedná o verzi z druhé poloviny roku 2020, aniž by hrozila záměna s letopočtem (podle původního vzoru by se měla tato verze jmenovat „2010“). Není pochopitelně možné, aby vývojáři udržovali při životě všechny dosud vydané verze Windows 10. Příští měsíc proto odstřihnou od podpory verzi 1903, která byla jako veřejná aktualizace (May 2019 Update) vydána na jaře loňského roku.