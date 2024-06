PowerColor ukázal Radeon s NPU, které má snižovat spotřebu karty

Umělá inteligence se poslední dobou zmiňuje horem dolem a moderní zařízení jsou stále lépe schopna zpracovávat tyto algoritmy rychleji a efektivněji. Slouží k tomu především NPU, která jsou uzpůsobena pro maticové výpočty, a tak nabízí slušný výkon s vynikající efektivitou. Dost dobré jsou v tomto i GPU, která mají obvykle ještě mnohem vyšší výkon, poměr výkonu a spotřeby ale nemusí být až tak dobrý. NPU zatím nacházím v procesorech (zejména mobilních), nicméně společnost PowerColor napadlo vytvořit prototyp grafické karty Radeon, která by NPU měla také. Prozatím šlo o externí formu a myšlenkou zde bylo zejména to, že NPU by mělo lépe řídit spotřebu grafické karty.

PowerColor integrated NPU to Radeon GPU. (Still developing)

Through AI, they claim power consumption deceased 22%. More saved than AMD Power Saving. pic.twitter.com/9I8iEikotD — 포시포시 (@harukaze5719) June 7, 2024

Měl zde být použit NPU čip Kneron a PowerColor zde říká, že ve hře Cyberpunk 2077 měla testovaná grafická karta spotřebu 263,2 W. Když byl aktivován režim AMD Power Saving, spotřeba klesla o 18,5 % na 214,5 W, nicméně s aktivním NPU šla dolů dokonce o 22,0 % na 205,3 W. Podobně tak byla otestována i hra Final Fantasy XV, kde byla spotřeba 338,6 W snížena pomocí AMD Power Saving o 19,8 % na 271,4 W a aktivací NPU o 22,4 % na výsledných 262,9 W.

Objevily se také screenshoty z této hry. Bez NPU hra běžela při 118 fps, teplota GPU byla 51 °C, ventilátor točil 1918 rpm a spotřeba se dostala na 338 W. Aktivací NPU se spotřeba dostala na pouhých 261 W. AI zde ale neřídí jen výkon, ale také teploty a otáčky ventilátoru. Ten nechala otáčet výrazně pomaleji s 1037 rpm, což způsobilo navýšení teploty na 61 °C. Faktem nicméně je, že klesl i výkon a hra běžela se 107 fps. Nyní je tak otázkou, nakolik je tady vlastně NPU užitečné. Snížit trochu výkon a s tím spotřebu se dá i jinými způsoby. Vypadá to nicméně tak, že NPU a příslušné algoritmy se snaží o to, aby karta běžela s co nejlepším kompromisem mezi spotřebou, teplotou, hlukem a výkonem, což by ale nemuselo být vůbec k zahození.