Powerpaste: revoluční ukládání vodíku v pastě?

Na Fraunhofer Institute for Manufacturing Technology and Advanced Materials (IFAM) v Drážďanech vyvíjí alternativní způsob ukládání vodíku. Nešlo by o ukládání v čisté podobě ve vysokotlakých nádržích, ale v podobě šedivé pasty, kterou nazvali Powerpaste. V tomto případě jde o uložení vodíku v chemické formě, konkrétně má jít o hydrid hořečnatý (MgH2). Ten se dá vyrobit ve formě již zmíněné šedivé pasty procesem, který vyžaduje teploty 350 °C, tlak zhruba na 5-6násobku toho atmosférického, vodík a hořčíkový prášek. Dá se tedy předpokládat, že ani v tomto případě nepůjde o zrovna energeticky příliš efektivní proces. V tomto vypadají být tradiční akumulátory stále efektivnějším úložištěm. Výsledná pasta má být teplotně stabilní do teploty 250 °C, takže by neměl být problém ani s vozy stojícími dlouhou dobu na rozpáleném slunci.

Zajímavostí je zejména to, že vysoká energetická hustota nového řešení (10krát vyšší než u akumulátorů) je zajištěna i tím, že samotná pasta tvoří jen polovinu vodíku, který dokáže poskytnout. Tato pasta totiž reaguje s vodou (což je zde druhé "palivo") a výsledkem je, že se uvolní jak dvakrát tolik vodíku, než kolik ho má samotná pasta (MgH 2 + 2 H 2 O > Mg(OH) 2 + 2 H 2 ). Množství vody je dynamicky řízeno podle aktuálních potřeb palivového článku. Hovoří se o tom, že by se Powerpaste kupovala ve formě cartridge, která by se pak po spotřebování vyměnila na čerpacích stanicích.

Powerpaste se bude vyrábět ve Fraunhofer Project Center for Energy Storage and Systems ZESS, které se má zprovoznit ještě letos. Prozatím se počítá se 4 tunami Powerpaste ročně, což je jen maličké množství. Otázkou je, zda se něco takového může rozšířit. Podobných projektů tu už bylo spousty a neuchytilo se nejspíš nic. Ostatně o ukládání vodíku do hydridu hořečnatého se hovoří minimálně po dobu více než 10 let (našel jsem články z roku 2008).

Ceny souvisejících / podobných produktů: