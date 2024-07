Poznámkový blok (Notepad) ve Windows po 40 letech dostává kontrolu pravopisu

Už v roce 1983 se v operačním systému MS-DOS poprvé objevil Poznámkový blok (Notepad), který pak známe i z jeho "okenní" verze. Ta přišla poprvé v roce 1985 s operačním systémem Windows 1.0. Od té doby uplynuly už 4 dekády, ale aplikace nedoznala žádných vážnějších funkčních změn. Dosud šlo stále o ten nejjednodušší textový editor, který se funkčně až náramně podobal předchozím verzím (pro trochu více funkcí tu byl WordPad a aplikace třetích stran). Např. Malování sice také dlouhou dobu neumělo nic navíc, jeho poslední verze jsou ale funkčně o trochu bohatější, poperou se také s více různými formáty obrázků. Vylepšení ale nyní dopadlo i na zmíněný Poznámkový blok. Ten totiž dostane dvě funkce, které má většina textových editorů.



Velmi užitečnou funkcí může být kontrola pravopisu, kdy červeně podtrhne slova, která nemá ve slovníku. Pravým myšítkem pak lze zobrazit nápovědy, čím by dané slovo mohlo být nahrazeno. Druhou funkcí jsou automatické opravy textu, což byla vždy poněkud kontroverzní funkce. Některým lidem pomáhá, některým naopak upravuje text do nechtěné podoby, a v textu pak vznikají věci, které člověk nenapsal (a které si někdy nevšimne, že byly automaticky upraveny na něco jiného). Zatímco nový Poznámkový blok měli Insideři k dispozici už od dubna, pro běžné uživatele operačního systému Windows 11 by měl přijít v rámci nových aktualizací systému.