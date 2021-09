Právo na opravu dle Německa: až 7 let HW i SW podpory

Právo na opravu je poslední dobou velkým tématem. Evropská komise chce právo na opravu zavést zákonem a německá vláda dokonce tlačí na to, aby byly lhůty ještě více prodlouženy. Otázkou ale je, zda to bude k lepšímu nebo horšímu. Právo na levnější neautorizované opravy může prodloužit život zařízení, snížit cenu oprav a pomoci životnímu prostředí. Na druhou stranu nižší prodeje mohou znamenat vyšší cenu zařízení, omezení nabídky a zatímco zvyšuje svobodu v možnostech oprav, omezuje svobodu na trhu, kde zákazník může, ale také nemusí akceptovat politiku výrobce.

Prozatím je plánem to, aby výrobci nabízeli bezpečnostní aktualizace po dobu 5 let. Totéž se týká i náhradních dílů, přičemž zdaleka nemá jít jen o baterie a displeje (jak navrhují výrobci), ale i další díly. Němci nicméně chtějí, aby tato lhůta byla prodloužena dokonce až na 7 let. Tak dlouhou SW podporu nenabízí žádný výrobce telefonů pro Android a blíží se tomu akorát Apple, který zpravidla nabízí 5 let (takže pro něj se původním návrhem nic nemění). Nicméně v případě iPhonu 6S jsme už na 7 letech. Ten byl představen v roce 2015, stále je podporován a dokonce dostane iOS 15. Takže ani zde by to po SW stránce pro Apple nebyl větší problém, horší to bude po stránce HW, kde bude muset držet větší množství náhradních dílů. Aby zákazníci nekupovali nová zařízení a nechávali si je opravit, má být stanovena také maximální doba lhůty opravy na 5 dní.

Jenže pozitivní cíl může mít i vedlejší negativní důsledky (podobně jak honba za ekologií a elektromobilitou může mít spoustu vedlejších negativních efektů). Dlouhodobá podpora starších zařízení pravděpodobně tato zařízení prodraží, neboť výrobci budou muset zajistit a zaplatit jejich podporu ať už SW nebo HW typu. Tedy platit dlouhodobé programování firmwaru i nechat vyrábět a držet skladem větší množství náhradních dílů včetně toho, že cílem je v zájmu ekologie snížit prodeje, což je chvályhodné, ale také to znamená, že se tyto náklady navíc rozpustí v ještě menším množství kusů než doposud. Je dost dobře možné, že kvůli tomu výrobci výrazně omezí nabídku pro evropský trh, aby bylo co nejméně různých telefonů, které bude nutné tak dlouho podporovat. Může to tak omezit svobodu volby v nových telefonech.



Poněvadž je dlouhodobá podpora dražší, může to znamenat omezování nabídky především v low-endu, takže značné omezení, ne-li téměř vymizení velmi levných telefonů pro EU. Riziko ořezání v kategorii low-endu je spojeno i s tím, že někdy je ukončení podpory dáno i tím, že je použit levnější starší HW, který nové funkce dalších generací OS ani nepodporuje, takže na něm ani nejnovější OS nemůže běžet kvůli HW nekompatibilitě. Pro výrobce tak může být využití staršího a levnějšího HW riskantní, neboť si nemůže být jistý, zda mu za 7 let stará architektura rozběhá nový operační systém a moderní bezpečnostní technologie.

Bude muset sáhnout po modernějším hardwaru (což je fajn), ale také dražším (a to už tak moc fajn není). Tohle se snadno dělá u high-endu, kde se používají nejvýkonnější a nejmodernější čipy a může to být i jedním z důvodů, proč Apple nemá problém s dlouhodobou podporou. I 5-7 let starý, původně high-endový HW je na to stále dostatečně výkonný a přijatelně moderní (HW kompatibilní). Např. iPhone 6 kvůli nedostatečnému HW skončil už na iOSu 12.5.x, zatímco jen o rok novější iPhone 6S běží dnes na iOSu 14 a poběží i na iOSu 15, protože to HW stále zvládá.



