Předobjednávky iPhonů 16: verze Pro i s pádem stále vedou, Plus z minima raketově roste

Minulý týden byly představeny nové mobilní telefony, a to jako klasické verze iPhone 16 a 16 Plus , tak i jako verze iPhone 16 Pro a Pro Max . Prodejům tradičně vévodí modely Pro, což je sice i případ letošních modelů, nicméně v rámci předobjednávkového víkendu jsme viděli trochu opačný trend. Proti předchozí generaci iPhonů 15 to byly verze Pro, které na tom byly hůře než loni, a naopak základní modely si meziročně polepšily. Týkalo se to především modelu iPhone 16 Plus, přičemž to je právě verze, která na tom loni byla nejhůře.