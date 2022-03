Předplatné PlayStation Plus se změní, chystá se Project Spartacus

Sony hodlá udělat změny v předplatných PlayStation Plus a PlayStation Now. Interně jde o Project Spartakus a má jít o pozměnění nabídky předplatných k herním konzolím PlayStation. Nyní by se měly objevit tři různé plány, přičemž základem má být Essential za 10 USD měsíčně. Ten by v podstatě měl odpovídat dnešnímu PlayStation Plus, tedy umožňuje hraní online titulů a každý měsíc si do knihovny můžete přidat několik her, které vám zůstanou po dobu platného členství.



Dále tu má být plán Extra za 13 USD za měsíc. V tomto případě bude možné stahovat hry z herního katalogu čítajícího zhruba 300 položek. Nejdražší bude Premium za 16 USD měsíčně. Tady přibude možnost streamování známá z PlayStation Now, hraní klasických her (předpokládá se, že to znamená hry ze starších generací konzolí PlayStation), bude také možné hraní demoverzí předtím, než vyjde plná verze hry. Názvy plánů i další detaily se pochopitelně mohou změnit, jde totiž o neoficiální informace.

