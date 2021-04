Předplatné podcastů na Spotify asi už příští týden bez strhávání provize

podcastová. Před pár dny oznámil své předplatné podcastů Apple a jistě si hodně brousí zuby na své provize (Apple, stejně jako mnoho jiných firem, vidí velký potenciál ve službách a předplatných). Autoři podcastů, které budou nabízeny pomocí předplatných, totiž budou muset zaplatit 19,99 USD ročně za účast v systému a poté se budou muset smířit ještě s 30% provizí pro Apple za první rok a 15 % za další (pokud ho uživatel obnoví). To jsou v této oblasti typické provize (podobně je tomu i za aplikace a jiná předplatná nejen u Applu). Už Spotify, které je na podcastové scéně velmi úspěšné, ne-li nejúspěšnější.

Po streamovací válce se nám tu rozhoří asi další, a to ta

Proslýchá se, že by se jeho nová služba předplatných pro podcasty mohla objevit už během příštího týdne. Zajímavou informací je ale to, že se Spotify bude snažit uživatele přesměrovat na stránku, kde si lidé budou objednávat službu, a tím se chce vyhnout poplatkům (provizím) pro Apple. Zda z toho bude další pořádná mela podobně jako u Epic Games, to se teprve ukáže. Neméně tak zajímavou zprávou je ale i to, že si Spotify z přímo prodaných předplatných, kde si navíc podcasteři mohou nastavit vlastní ceny, nebude nic strhávat. Zatím ale není jasné, jak dlouho se zůstane u takto štědré nabídky. A ani není jisté, zda to tak opravdu bude. Uvidíme (snad) příští týden.

