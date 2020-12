Představí Intel Rocket Lake a Z590 už v lednu na CES?

Nedávno se objevila informace, že desky s čipsety Intel 500 Series se mohou objevit už v lednu, ovšem o procesorech se nemluvilo. Dávalo by ale rozhodně větší smysl, kdyby šlo o představení procesorů Rocket Lake-S plus čipsetu Z590, jak uvádí server wccftech . Ten se dušuje, že má tuto informaci potvrzenou ze svých zdrojů a půjde o CES 2021 a konkrétně pak 11. ledna, na který má Intel naplánovanou svou keynote.

Ovšem detaily jsou takové, že informace od wccftech si se starší zprávou v podstatě neodporují. Jde totiž o to, že Rocket Lake-S mají být představeny už v lednu a desky se Z590 se mají začít ihned či nedlouho nato prodávat, ovšem samotné procesory budou na trh vypuštěny až výrazně později.

Máme tu dvě embarga, a to jednak 1. březen a pak 19. březen. První by se mohlo týkat recenzí a testů, přičemž to druhé už pak samotného prodeje. Desky se Z590 pak mohou přijít na trh dříve i proto, že i pro ně budou stále určeny procesory Comet Lake-S.

Server VideoCardz přináší doplnění této zprávy, dle nějž by 11. generace desktopových Core ve skutečnosti měla obsahovat nejen Rocket Lake-S, ale také nové Comet Lake-S, čili Comet Lake-S Refresh. Jak to chce Intel nakombinovat? Vcelku jednoduše, Rocket Lake-S mají tvořit řady Core i9, i7 a i5 (konkurence pro moderní Ryzeny) a Comet Lake-S Refresh pak Core i3 a případné nižší řady.

Řadu Core i9 bude tvořit jako obvykle především trojice modelů 11900K, 11900 a 11900T s TDP 125 W, 65 W a 35 W. Stejné to bude v případě Core i7, jak ukazuje následující obrázek a otázka je, jaký mezi nimi vůbec má být rozdíl, když i9 i i7 mají uvedeno 8 jader a 16 vláken. Že by šlo o takty turba? Nic jiného v podstatě nezbývá, tedy až na podporu instrukcí, neboť v obou případech máme uvedeno 16 MB L3 cache a grafiku s 32 EU (moderní Intel Xe Gen 12).

Core i5 pak má být širší řada tvořená sedmi modely a všechny nabídnou 6 jader plus Hyperthreading, 12 MB L3 cache a 32 nebo 24 EU v grafickém jádru.





Pokud jde o Core i3 a Pentia coby Comet Lake-S Refresh, v jejich případě to budou 4C/8T až 2C/2T a Intel má jednoznačně možnost trošku popohnat výkon zvýšením taktů, což by už v případě Core i9 asi udělat nemohl, neboť tam už Comet Lake na 14nm procesu jedou na doraz.



