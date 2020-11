Přehřátý PS5 v obchodě? Novinka je tišší a lépe chladí než PS4 Pro

Před pár dny obletěly Twitter fotografie PlayStationu 5, které měl jeden ze zákazníků pořídit v prodejně amerického řetězce s elektronikou Best Buy. Herní konzole, která byla určena k vyzkoušení ještě před oficiálním zahájením prodeje, totiž nefungovala. Na připojeném televizoru se místo her měla zobrazovat hláška „Váš PS5 je příliš horký. Vypněte svůj PS5 a počkejte, dokud nevychladne“. Mnoho fanoušků proto začalo pochybovat, zda Sony u své nové herní konzole správně vyřešilo chlazení. Následovaly ovšem fotografie z jiných prodejen Best Buy, které prozradily nejpravděpodobnější příčinu tohoto problému.

Also lol pic.twitter.com/fKzw7T9JCF — Xzyliac Electroclash Ariel 2024 (@Xzyliac) November 5, 2020

Řetězec (nebo výrobce Sony) se totiž rozhodl PS5 nelogicky umístit do průhledného plastového boxu – aby si zákazníci mohl zařízení prohlédnout, ale přitom se jej nedotýkali. Tím ovšem téměř úplně zamezil správné cirkulaci vzduchu, která je pro správné chlazení nezbytná. Dosavadní recenze a první dojmy, které se v posledních dnech objevují na internetu, zatím nepotvrzují, že by se konzole za běžných podmínek přehřívala.

Podle srovnávacích testů jsou dokonce výsledky lepší než v případě PlayStationu 4 Pro. Německý web Game Two provedl jednoduchý „sluchový“ test pomocí mikrofonu. Zatímco starší konzole zněla jako vysavač, nástupce byl skoro neslyšitelný. Na druhou stranu ovšem není jasné, zda recenzenti porovnávali dvě zcela nové konzole – jen v takovém případě by totiž srovnání bylo opravdu spravedlivé.

Další srovnání provedl italský web Game Timers, který při hraní The Last of Us Part 2 naměřil hlučnost 47 dB v případě PS4 Pro, respektive 17 dB v případě PS5. I v tomto případě se patrně jednalo o srovnání již delší používané a zcela nové konzole. Lze tedy předpokládat, že také „Pětka“ bude po pár měsících či letech používání hlučnější. V žádném z testovacích scénářů hlasitost novinky nepřesáhla 20 dB.

Prohlédnout si můžeme i výsledky měření teploty. Recenzenti umístili konzoli vodorovně do televizního stolku, takže cirkulace vzduchu neprobíhala zcela ideálně. Na druhou stranu se ovšem jedná o scénář, který PS5 čeká v mnoha domácnostech. S tituly optimalizovaný pro novou generaci konzole se teplota přiblížila 60 °C, zatímco při hraní starších her se pohybovala okolo 45 C° – PS4 Pro byl o více než 10 C° teplejší.

Sony při návrhu PlayStationu 5 rozhodně nepodcenilo chlazení. Velkou část vnitřního prostoru totiž zabírá jediný ventilátor, který slouží k chlazení komponentů po obou stranách. Ačkoliv výrobce testoval i použití dvou menších ventilátorů, nakonec se rozhodl pro toto řešení (v kombinaci s masivní heat sink), ačkoliv kvůli tomu narostly celkové rozměry konzole.

