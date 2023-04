Přesná data vydání hry Diablo IV: Evropa si počká na začátek června

Diablo IV. Čekání nám trochu ukrátila otevřená betaverze, kterou jsme si mohli zahrát o

Série her Diablo se stala už dávno legendou a nyní se netrpělivě čeká na čtvrtý díl. Čekání nám trochu ukrátila otevřená betaverze, kterou jsme si mohli zahrát o víkendu zhruba před dvěma týdny , na plnou verzi ale stále ještě čekáme. Nyní se ale konečně objevují informace o tom, kdy si hráči konečně zahrají plnou verzi novinky. Lokální data se pochopitelně liší podle časové zóny, globálně to ale bude ve stejný okamžik.

Pokud má hráč zajištěn Early Access (předobjednávky Deluxe a Ultimate), bude si muset v Evropě počkat do pátku 2. června 1:00 ráno (CEST). V případě běžného přístupu je ale potřeba počkat si další 4 dny až do úterý 6. června. Brány do světa Diabla IV se i v tomto případě otevřou opět v 1:00 ráno. Hra bude dostupná pro platformy PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 i 5.