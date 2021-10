Přetaktované Core i9-12900K na 5,2 GHz: jaký je výkon a spotřeba?

Core i9-12900K dorazí na trh vybavený osmi silnými jádry Golden Cove, osmi slabšími Gracemont, a to na taktech 5 až 5,3 GHz a 3,7 až 3,9 GHz (turbo všech jader a nejvyšší turbo 1 či 2 jader). Takt 5,2 GHz na všech jádrech tak není žádné vysoké přetaktování, ale s ničím výrazně lepším dnes už nelze počítat.

Nyní jde opět o informace zveřejněné na čínských fórech Bilibili , kde nám známý "nadšený občan" předkládá test inženýrského vzorku tohoto procesoru, který by měl mít velká jádra nataktovaná právě na 5,2 GHz při napětí 1,385 V, což přineslo spotřebu 330 W. Tato spotřeba bude nejspíše měřena na celé sestavě, čili včetně ztrát zdroje, a tak z ní nelze nic moc vyvozovat.

V textu se také píše "no small core", což by napovídalo, že malá jádra byla deaktivována. Ovšem pak by daný procesor v testu CPU-Z těžko dosáhl s pouhými osmi jádry stejného výkonu jako 16jádrový Ryzen 9 5950X, jestliže si uvědomíme, že přetaktovaná jádra Golden Cove mají mít dle jednovláknového testu "jen" o necelou třetinu vyšší výkon. Samozřejmě je třeba počítat s tím, že takt jader Ryzenu na rozdíl od přetaktovaného Core v celkové zátěži klesl, ale i pak není možné očekávat, že by byl Ryzen poražen Intelem s polovičním počtem jader. Čili daný test pochopitelně zahrnuje i výkon osmi slabších jader v Core, ale i tak jde o slušný výsledek.

Server Wccftech také přináší další testy, dle nichž budou silná jádra Alder Lake v renderovacích testech Cinebench R23 asi o čtvrtinu výkonnější (1598 vs. 2007 bodů). Ovšem opět z toho důvodu, že zbylých osm jader je slabších, se nám v celkové zátěži všech jader v lepším světle ukazuje Ryzen 9 5950X (27461 vs. 28963 bodů). Velice podobné je to v testech CPU-Z.

Dnes se tak už dá říci, že už na svět uniklo tolik testů procesorů Alder Lake-S, že už můžeme téměř s jistotou říci několik věcí. Pokud jde o celkový výkon všech jader, pak nové Intely na Ryzen 5000 zpravidla nedosáhnou, nicméně Intel si s největší pravděpodobností opět nárokuje titul výrobce nejvýkonnějších herních procesorů, neboť hry zpravidla více než osm jader stejně nevyužijí. A nejde jen o hry, ale o veškeré aplikace, které nedokáží využít více než osm fyzických jader, neboť takové zpravidla budou na Alder Lake-S běžet rychleji.

AMD si je toho pochopitelně už nějakou dobu vědomo a ostatně i právě proto si pro nás chystá nové verze Ryzenů 5000 vybavené pamětí V-Cache, která má o cca 15 procent zvýšit herní výkon. S tím si pak AMD vystačí do té doby, než přijde s procesory Zen 4.



