Přetaktování pamětí na RTX 3080: na 20Gb/s se máme dostat snadno

V jednom taktu se tu tak přenáší dva bity najednou díky čtyřem sledovaným stavům, což znamená, že paměti samotné mohou běžet na polovičním taktu než GDDR6, aby měly stejnou propustnost. Oproti možnostem nových 8nm čipů Ampere a pamětí GDDR6X je tu ale i jiné téma, a sice o nejvhodnější kartě pro přetaktování z nových RTX 3080. Vypadá to totiž, že tou by mohla být referenční karta od NVIDIE, a to díky volnějšímu limitu TBP. Nicméně zatím tomu je tak spíše jen proto, že AIB výrobci dosud nemají k dispozici své lepší modely a takový Asus recenzenty zásobil jen verzí TUF Gaming a ne ROG STRIX. Pak může i referenční model s TBP limitem na 370 W vynikat.

Server VideoCardz od jednoho z recenzentů vymámil krátký test přetaktování pamětí, který se týkal nejmenované nereferenční verze. To proto, že se od ostatních vybavených referenčními kartami dozvěděl, že mají problém se dostat na 20,5 Gb/s. Onen recenzent se ale dostal na 20,7 GB/s (+ 850 MHz), zatímco v případě GPU se povedlo kartu dostat jen o 70 MHz výš. Šlo ovšem o kartu s TBP limitem pouze 320 W, čili o referenční hodnotu.

Jde zde ale především o takt pamětí, který ukazuje, že bychom se měli snadno dostat na 20 Gb/s a potenciálně i na 21 Gb/s v případě těch nejlepších verzí. Nicméně to celé (+70 MHz GPU a +850MHz MEM) mělo v testech 3DMark stejně za následek zvýšení výkonu spíše jen o 2 procenta a pouze v jednom případě o 3.

Čili to vypadá, že už výchozí propustnost pamětí je pro RTX 3000 postačující, ostatně o kartách RTX 3070 a RTX 3060 Ti se dozvídáme, že jejich paměťová konfigurace včetně propustnosti se oproti předchůdcům z generace Turing vůbec nezměnila, čili RTX 3080 a 3090 jsou na tom z hlediska pokroku ve výkonu pamětí zatím nejlépe a nás bude zajímat i to, zda "starší" GDDR6 budou slabším Ampere stačit.



