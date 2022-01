Přetaktovaný Intel Core i3-12300 rozdrtil rekord 4jádrových CPU v počítání pí

I když by procesory Intel bez přídomku K neměly umožňovat snadné taktování, některé základní desky s funkcí Unlock BCLK umožní solidně taktovat i tyto procesory. Korejský overclocker Phantom K se tak pokusil vyždímat z nového procesoru řady Alder Lake, Core i3-12300, co to šlo. Využita byla základní deska Asus ROG Maximus Apex Z690 a 32GB paměti běžící jako DDR5-6736. Chlazení měl na starosti suchý led a nikoli tekutý dusík, jak je častější.



Výsledkem byl takt 5442 MHz a v aplikaci Y-cruncher pro měření výkonu CPU výpočtem čísla pí s přehledem překonal rekord 4jádrových procesorů. Ten dosud držel AMD Ryzen 5300G s časem 52 sekund a Intel Core i3-12300 na totéž potřeboval jen 33,7 sekundy. To je až překvapivě velký rozdíl v časech. Screenshot ukazuje také spotřebu procesoru 143 W.



Funkci Unlock BCLK by měly umět i některé další desky, hovoří se např. o Asus Strix B660G, Asus B660F nebo ASRock B660 Steel Legend.

