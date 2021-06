Preview aktualizací Windows 10 opravují rozmazaný text, VPN a herní výkon

Ačkoliv zraky celého světa se teď upínají na očekávané Windows 11 , vývojáři Microsoftu mezitím pracují i na opravách současné verze operačního systému. Tento týden vyšla preview – tedy testovací verze – dvou kumulativních aktualizací v rámci tzv. týdnu „C“. Tyto updaty jsou dostupné pouze volitelně, protože nebyly dostatečně otestovány. Pokud ovšem váš počítač zasáhla některá z uvedených chyb, může být řešením instalace tohoto preview. V opačném případě totiž musíte na aktualizaci počkat až na Patch Tuesday v týdnu „B“ – nejbližší proběhne ve druhém červencovém týdnu.

Začněme preview měsíční kumulativní aktualizace KB5003698, která povyšuje Windows 10 na sestavení 18363.1645. Určena je pro verzi 1909. Jak tomu tak bývá, zaměřuje se hlavně na opravy chyb, takže o žádné nové funkce nepřijdete. Update KB5003698 řeší problém, který se mohl objevit při používání VPN. V některých případech se totiž při obnovení certifikátů nahraných uživatelem objevila chybová hláška „There are no more files“.

Vývojáři si také posvítili na rozmazaný text na hlavním panelu , který hlásili uživatelé po nedávném přidání funkce Novinky a zájmy. Zatímco někteří uživatelé tuto vychytávku vypnuli okamžitě po aktualizaci (lze to učinit snadno pravým tlačítkem myši), jiní se rozhodli vyzkoušet snadný přístup ke zprávám nebo předpovědi počasí. V řadě případů si ovšem všimli rozmazaného textu. A právě tuto chybu by měl odstranit update KB5003698. Minulostí by měla být i obdobná chyba zobrazení vyhledávacího pole na hlavním panelu po kliknutí pravým tlačítkem myši na Novinky a zájmy.

Dále byly údajně vyřešeny chyby, které způsobovaly ztrátu zvuku při připojení druhého externího monitoru, nefunkčnost hudebních souborů FLAC po úpravě názvu, interpreta či jiných metadatat nebo bránily spuštění některých aplikací pro čtení obrazovky. Seznam všech změn najdete přímo na stránkách Microsoftu . Dočtete se tam také o jediné známé chybě, která se týká možné ztráty systémových a uživatelských certifikátů. Aktualizaci můžete nainstalovat přes službu Windows Update (v sekci Volitelné aktualizace), případně stažením z katalogu služby Microsoft Update.

KB5003690, která přináší upgrade na build 19043.1081 pro Windows 10 verze Windows 10 2004, 20H2 a 21H1. Kromě některých výše uvedených změn (např. náprava rozmazaného hlavního panelu) řeší také Dále vyšla také kumulativní aktualizace, která přináší upgrade na build 19043.1081 pro Windows 10 verze Windows 10 2004, 20H2 a 21H1. Kromě některých výše uvedených změn (např. náprava rozmazaného hlavního panelu) řeší také chybu s výkonem ve hrách , který se objevil poprvé v preview KB5000842 z března 2021 a následně v dubnové kumulativní aktualizaci KB5001330. Ačkoliv Microsoft již dříve vydal hotfix , problém měl u malé části uživatelů přetrvávat. Nejčerstvější update KB5003690 by tedy měl znamenat definitivní tečku za touto chybou.

