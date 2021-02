Prezident Biden chce napumpovat do výroby čipů v USA 37 mld. USD

Tento velký průzkum a zhodnocení stavu polovodičového průmyslu si vyžádá celý kvartál práce a jak jsme se dozvěděli dříve, půjde v něm i o distribuci důležitých minerálů, zdravotnických potřeb a zařízení a také vysokokapacitních baterií, jaké se využívají i v elektrovozech. Ovšem nyní se dozvídáme i to, že americká vláda hodlá i přímo podpořit výrobu počítačových čipů a plánuje na tuto věc vydat přibližně 37 miliard dolarů. To se bude pochopitelně týkat výrobních kapacit umístěných ve Spojených státech, ovšem pokud daná investice pomůže, ovlivní tím celosvětový trh a výrobu čipů.

K takovému kroku ostatně Bidenovu administrativu již dříve během tohoto měsíce vyzvala SIA (Semiconductor Industry Association), dle níž by Biden měl společně s Kongresem zajistit výraznou finanční podporu pro vývoj a výrobu počítačových čipů na půdě USA. Tato výzva tak byla vyslyšena, neboť Biden už uvedl, že vyslal své zástupce k jednání s předními zástupci polovodičového průmyslu, aby společně přišli s řešením, které umožní zvýšit produkční kapacity amerických továren (či snad zajistit zcela nové kapacity). A právě k tomu chce Biden zajistit financování ve výši 37 miliard dolarů.

Čili jde zatím jen o přislíbenou částku, o jejíž přidělení bude nyní Biden usilovat. Je tak ještě příliš brzy na to, abychom mohli řešit, na co bude tato obrovská suma použita. Může jít o nějakou formu finanční spoluúčasti pro výstavbě nových továren, jež v USA plánuje postavit TSMC i Samsung, přičemž svůj podíl by pro zvýšení svých kapacit mohli získat i domácí výrobci, to teprve uvidíme, ostatně rozhodnutí bude jistě záviset i na tom, s čím přijde ona velká revize stavu polovodičového průmyslu.

