Přichází Minecraft RTX v podobě otevřené bety s DLSS 2.0

Minecraft s podporou technologií RTX včetně nového DLSS 2.0 bude k dispozici od zítřejšího dne, čili od čtvrtka v 19:00 našeho času. Jeho jednoduchá grafika bude řádně vylepšena pomocí ray tracingu a ztracené FPS pomůže dohnat právě DLSS 2.0.

Na ray tracing přitom obvykle nekoukáme jako na stejnou revoluci, kterou přinesl nástup prvních 3D akcelerátorů pro PC v čele s VooDoo Graphics, ale kdybychom to měli posuzovat jen na základě Minecraftu, bylo by nutné tento pohled alespoň trošku přehodnotit. Minecraft s RTX totiž vypadá úplně jinak než základní "vanilla" verze, ale to platí i pro Quake II RTX . Jde jednoduše o to, že na hrách s jednoduchou grafikou se mohou vývojáři více vyřádit a využít i celkově kvalitnější ray tracing či rovnou path tracing.

Na druhou stranu to neznamená, že by tyto hry nešly z grafické stránky notně vylepšit i jen pomocí klasických metod rasterizace. NVIDII jde v těchto případech zkrátka o to, aby ukázala možnosti ray tracingu a ty se nejlépe projeví ve srovnání s jednoduchou či zastaralou grafikou, než v moderních AAA hrách.

V rámci Minecraftu přitom půjde právě o kvalitnější path tracing, stejně jako v odkazovaném Quake II. Pomocí ray tracingu tak bude simulováno přímé osvětlení sluncem či prostě oblohou, tvrdé i měkké stíny, emisivní osvětlení od jistých materiálů (zářící bloky - láva), globální osvětlení, odrazy světla v lesklých materiálech a vodní hladině, dále lomy světla ve skle, vodě či ledu a nakonec volumetrické efekty (mlha, světlo).

Minecraft RTX využivá DirectX 12 Ultimate a samozřejmě potřebuje pro uspokojivý výkon karty GeForce RTX (2060 či výkonnější). Do toho všeho spadají také nové světy od tvůrců z komunity Minecraftu, které byly představeny už dříve . K dispozici budou na Minecraft Marketplace a jde konkrétně o:

Aquatic Adventure RTX od Dr_Bond

Color, Light and Shadow RTX od PearlescentMoon

Crystal Palace RTX od GeminiTay

Imagination Island RTX od BlockWorks

Neon District RTX od Elysium Fire

Of Temples and Totems RTX od Razzleberries

