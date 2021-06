Přichází NVMe 2.0 s podporou zón i pevných disků

Pevné disky a NVMe, to jsou dvě témata, která dosud nešla dohromady, ale s nástupem NVMe 2.0 už to bude jiné a krom toho nové specifikace přijdou také se Zoned Namespaces (ZNS) , které využívají i zbrusu nová SSD firmy Samsung. Díky ZNS bude možné efektivněji využívat především paměti se slabší výdrží tak, aby sloužily co nejdéle, čili i v serverových SSD se díky tomu uplatní paměti QLC NAND Flash. Dále tu máme podporu Key Value (KV) a také různé podpůrné protokoly pro NVMe a NVMe over Fabrics (NVMe-oF).