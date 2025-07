Přichází Windows 11 25H2 pro Insider Preview, na Windows 12 si tak ještě počkáme

Společnost Microsoft dále aktualizuje svůj operační systém Windows 11. Zvěsti o tom, že by se mohl blížit systém Windows 12, tak zatím vychází naprázdno, a nástupce se asi jen tak nedočkáme. Pokud jde o stávající verzi Windows 11, tak ta nyní dostává variantu pro Insider Preview, aktualizaci 25H2. Betatesteři si tak už nyní mohou hrát s novým systémem, ostatní si budou muset počkat na oficiální vydání finální verze, která se očekává na podzim, pravděpodobně v říjnu nebo listopadu. Aktualizace samotného systému by měla být velmi rychlá, neboť 25H2 sdílí s 24H2 stejnou "servisní větev" a liší se v zásadě jen v aktivovaných funkcích.

To znamená, že když Microsoft vyvine nový kód, ten se stává součástí standardních aktualizací pro Windows 11 24H2, je ale v deaktivovaném stavu. Při instalaci 25H2 tak akorát dojde k aktivaci již nainstalovaných aktualizací, takže přechod z 24H2 na 25H2 by měl být záležitostí poměrně rychlého restartu a nemělo by jít o zdlouhavou aktualizaci plnou několika restartů. Pochopitelně předchozí varianty Windows 11 už na stejné servisní větvi nejsou, takže aktualizace na 25H2 bude standardně dlouhým procesem.

Windows 11 25H2 přináší také aktualizovaná data pro dlouhodobou podporu. Varianty Home, Pro, Pro Education a Pro for Workstations tak budou podporovány další 2 roky od doby uvedení finální verze. Varianty Enterprise, Enterprise multi-session, Education a IoT Enterprise si užijí 3 roky životního cyklu.