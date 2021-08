Přijde GeForce RTX 3090 SUPER s plným GA102 a 400W TDP?

GeForce RTX 3090 SUPER je samozřejmě zatím jen fáma a my bychom se vůbec nedivili, kdyby to s ní dopadlo jako s GeForce RTX 2080 Ti SUPER (nebo SUPER Ti?), o které se tak dlouho spekulovalo, až už bylo jasné, že je na ni pozdě a taková karta nikdy nedorazí.

Greymon uvedl jen tolik , že slyšel o jisté 3090 SUPER s 10752 FP32 jádry a s TDP 400 W+. Zbytek už si budeme muset domyslet.

Je přitom zřejmé, že NVIDIA už moc možností jak vylepšit svou GeForce RTX 3090 nemá. Může v čipu GA102 aktivovat zbývajících 256 CUDA jader, aby tak dosáhla počtu 10752, což znamená, že tato GPU musí být opravdu bezchybně vyrobena. Potřebná GPU ale NVIDIA zcela jistě má k dispozici, neboť je již montuje do akcelerátorů RTX A6000.

Vzhledem k TDP 400 W nebo dokonce i vyššímu je také pravděpodobné, že se zvednou takty GPU nad 1395 až 1695 MHz. Případně by NVIDIA mohla novou 3090 SUPER vybavit vyšší kapacitou paměti GDDR6X, ale to pouze v případě, kdy by Micron už poskytl 2GB moduly a ty bylo vůbec možné rozumně nasadit na kartě s kapacitou 48 GB.

Pravděpodobnější je ale to, že by 3090 SUPER nabídla stále 24 GB paměti, a to možná také s vyšší propustností (20000 MT/s?). Nicméně i přes 256 CUDA jader navíc a případné vyšší takty nelze očekávat, že by 3090 SUPER byla v praxi výrazně lepší než původní 3090.

A kdy by taková karta mohla přijít na trh? Už dříve se říkalo, že RTX 3000 SUPER jsou chystány na začátek příštího roku a právě tehdy by se mohla ukázat i tato novinka. Ale až časem uvidíme, zda jsme se strefili a samozřejmě platí také to, že i pokud si NVIDIA tuto novinku skutečně chystá, kdykoliv si to může rozmyslet.



